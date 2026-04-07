El curioso guiño de Trump a los venezolanos en medio del conflicto con Irán: “Aprenderé español”

En medio de una tensa coyuntura internacional marcada por el conflicto con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con un comentario que desvió momentáneamente el foco geopolítico hacia América Latina. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario lanzó un llamativo guiño hacia Venezuela al sugerir, en tono de broma, que podría postularse como presidente de ese país.

Trump y Venezuela: un comentario inesperado en medio de la tensión

Según Fox News, las declaraciones de Trump tuvieron lugar durante una conferencia centrada en el rescate de un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense , cuya aeronave había sido derribada en Irán.

, cuya aeronave había sido derribada en Irán. En ese marco, el presidente combinó anuncios de alto impacto con comentarios de tono más informal, entre los que se destacó su referencia a Venezuela.

La amenaza de Trump a Irán

En concreto, Trump dijo que, de presentarse como candidato en ese país sudamericano, obtendría niveles de popularidad superiores a los de cualquier otro dirigente local. En esa misma línea, bromeó con que, una vez finalizado su actual mandato, podría considerar esa posibilidad.

“Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Soy bueno con los idiomas y voy a ir a Venezuela. Voy a postularme para presidente”, sumó Trump.

Venezuela, presente en varios tramos del discurso de Trump en la Casa Blanca

De acuerdo con Fox News, Trump no mencionó a Venezuela de manera aislada, sino que la utilizó como punto de comparación en distintos momentos de su intervención.

El presidente equiparó el éxito de la misión de rescate en Irán con operaciones previas vinculadas al país sudamericano, entre las que incluyó la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Asimismo, sugirió que los conflictos en Venezuela se resolvieron con rapidez , al afirmar que la situación en ese país se había solucionado en “45 minutos”.

, al afirmar que la situación en ese país se había solucionado en “45 minutos”. En ese contexto, Trump destacó que Estados Unidos obtuvo cientos de millones de barriles de petróleo venezolano, en lo que describió como un logro estratégico.

Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

En paralelo, recordó que durante una reunión de gabinete celebrada semanas antes ya había deslizado la idea de competir políticamente en Venezuela.

En aquella ocasión, incluso bromeó con la posibilidad de enfrentarse a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien su propia administración había aceptado tras la detención de Maduro.

¿Trump quiere aprender español?

El comentario sobre aprender español también llamó la atención por contrastar con declaraciones previas del propio Trump.

Apenas un mes antes, durante una cumbre con líderes latinoamericanos, el presidente había descartado de plano la posibilidad de estudiar un nuevo idioma.

Marco Rubio, en perfecto español, con Donald Trump en Shield of the Americas en Miami (Fuente: Fox News)

En ese encuentro, incluso había hecho referencia a su secretario de Estado, Marco Rubio, al destacar que, por su origen cubano, contaba con la ventaja de hablar español con fluidez.

En tono informal, Trump había dicho: “Tiene una ventaja de idioma sobre mí, porque yo no voy a aprender su idioma. No tengo tiempo”.