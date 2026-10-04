Ryan Wagner, votante conservador de 41 años ante las midterm elections 2026: “Nos dejamos engañar y nos equivocamos”

Ryan Wagner, un ciudadano conservador de 41 años del norte de Michigan que antes apoyaba con entusiasmo a Donald Trump, expresó su desencanto con el presidente a pocas semanas de las elecciones de medio término 2026. El gerente de una empresa de restauración de viviendas incluso retiró la bandera estadounidense de su casa y evalúa no votar en noviembre.

Ryan Wagner y su ruptura con Trump antes de las midterms 2026

Según The New York Times, Wagner resumió su cambio de postura con una frase: “Nos dejamos engañar, y nos equivocamos”. El votante relató que su distanciamiento de Trump ocurrió de forma gradual y que empezó a desconfiar de las explicaciones que recibía sobre distintos asuntos.

Ryan Wagner fue un entusiasta seguidor de Donald Trump y ahora evalúa no votar en las elecciones de noviembre LinkedIn/Ryan Wagner

Wagner situó el comienzo de ese proceso en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, ocurrida el año pasado. Luego mencionó la guerra con Irán y las declaraciones del presidente sobre los precios de los alimentos. Cuando escucha a Trump afirmar que esos valores bajaron, dijo que su reacción física es inmediata.

El desencanto también alcanzó a Jeff Sieting, presidente de la villa de Kalkaska, Michigan, y amigo de Wagner. Sieting apoyó a Trump durante años e incluso colocó una gran pancarta en la localidad durante el primer mandato del republicano. Su ruptura estuvo vinculada con los archivos de Jeffrey Epstein.

“Cuando Trump dijo: ‘Sigamos adelante’, eso me atravesó el corazón”, afirmó Sieting. Además, señaló que no planea votar por candidatos estatales ni federales en noviembre.

Aumento del costo de vida en EE.UU.: qué muestran las encuestas

La economía aparece como otro punto de tensión entre parte del electorado y el presidente. Una encuesta de The New York Times y Siena College citada por el medio indicó que el 60% de los votantes blancos probables sin título universitario desaprobó el desempeño de Trump respecto del costo de vida.

Una encuesta citada por el NYT ubicó en 60% la desaprobación sobre el costo de vida entre votantes blancos sin título universitario (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Entre los republicanos consultados, solo el 29% afirmó que la economía estaba mejor que un año antes. En enero, ese porcentaje había sido del 72%. Wagner cuestionó en particular las afirmaciones del presidente sobre los precios de los alimentos y también sus declaraciones sobre el estrecho de Ormuz.

Pensilvania: los centros de datos también golpean a dirigentes demócratas

The New York Times recogió otros testimonios. En Archbald, Pensilvania, Phyliss Paone, de 65 años y jubilada de una empresa de servicios públicos, aseguró que fue demócrata durante toda su vida. Sin embargo, no votará por la reelección del gobernador Josh Shapiro debido a lo que consideró un cambio de postura sobre un centro de datos propuesto en su localidad.

“No confío en él ahora. Solo dice lo que necesita para conseguir votos”, sostuvo Paone sobre Shapiro. También acusó a los desarrolladores de los centros de datos de mentirles a los residentes.

El conflicto por estas instalaciones reunió a votantes demócratas y republicanos en algunas comunidades. En Pensilvania, residentes cuestionaron a sus representantes por el apoyo a proyectos de centros de datos y organizaron acciones para oponerse a esas iniciativas.

Centros de datos en Pensilvania: el conflicto que une a demócratas y republicanos

Tamara Misewicz-Healey, de 38 años y madre de tres hijos, pasó a participar de manera activa en el grupo Stop Archbald Data Centers. Ella y su esposo impulsaron una recaudación para contratar a un abogado y presentaron solicitudes oficiales de acceso a información pública.

“Ya no soy demócrata. Ya no creo en ninguno de los dos partidos. Ambos nos abandonaron”, afirmó Misewicz-Healey. Su descontento con su representante estatal, un demócrata, también la llevó a iniciar una campaña para competir contra él mediante votos escritos.

En el vecino condado de Carbon, cientos de residentes escribieron el nombre de Christian Bartulovich en las primarias de mayo. Bartulovich, un republicano registrado de 37 años y gerente de la industria de dispositivos médicos, obtuvo así la nominación demócrata para noviembre.

Brandon Bell, veterano, guardia de seguridad de medio tiempo y supervisor municipal en Penn Forest Township, Pensilvania, también describió su frustración. A sus 30 años vive con sus padres y dijo que se siente sin esperanzas frente a la economía y a la posibilidad de iniciar una vida independiente.

Para Bell, Trump terminó por acercarse al mismo sistema político que antes criticaba. “No tardó mucho en marchar al mismo ritmo que los republicanos y demócratas del establishment”, afirmó.