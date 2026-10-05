Samuel Alito, de 76 años, juez de la Corte Suprema de EE.UU.: “No integramos ningún movimiento político ni intentamos promover ninguna agenda”

El juez Samuel Alito, de 76 años, habló sobre su futuro en la Corte Suprema de EE.UU., las críticas políticas contra el tribunal y algunas de las decisiones más relevantes de su carrera, entre ellas Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Las declaraciones fueron realizadas antes de la publicación de su primer libro.

Por qué Samuel Alito decidió continuar en la Corte Suprema

En una entrevista con CBS News, Alito aseguró: “No integramos ningún movimiento político ni intentamos promover ninguna agenda”. Además, explicó que decidió permanecer en el máximo tribunal porque considera que todavía puede realizar una contribución desde su cargo. La conversación estuvo a cargo de Jan Crawford, corresponsal jurídica principal de la cadena.

El funcionario cumplió 20 años como juez de la Corte Suprema en enero de 2026 y reconoció que evaluó la posibilidad de retirarse. “Lo pensé. Es algo que creo que alguien de mi edad tiene que pensar en cada período. Pero pensé que todavía podía hacer una contribución valiosa”, afirmó.

También le preguntaron por la posibilidad de que un futuro presidente demócrata pudiera designar a su reemplazante. Alito respondió que ese escenario era demasiado difícil de anticipar y que no determinó su decisión.

“Es demasiado difícil predecir cuál será la situación política y qué podría hacer cualquier presidente con respecto a un reemplazo”, sostuvo. Alito fue nominado por George W. Bush en 2005 y asumió en la Corte Suprema en enero de 2006.

Qué dijo Alito sobre las críticas políticas a la Corte Suprema

El magistrado señaló que cambió la manera en que los presidentes expresan su desacuerdo con las decisiones del tribunal. Según explicó, en el pasado los mandatarios podían cuestionar un fallo y reconocer que debía cumplirse.

“Hubo un gran cambio en lo que los presidentes han dicho sobre la Corte cuando están descontentos con nuestras decisiones”, afirmó.

Crawford le preguntó por las críticas de Donald Trump contra Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, tres magistrados que el presidente nominó durante su primer mandato. Alito, por su parte, mencionó los cuestionamientos de la administración de Joe Biden y sostuvo que las críticas contra la Corte provinieron de ambos partidos.

La Corte Suprema se ve en el Capitolio en Washington (Archivo) J. Scott Applewhite - AP

Qué dijo Alito sobre Dobbs y Roe v. Wade

Alito fue el autor de la opinión mayoritaria en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la decisión de 2022 que revocó Roe v. Wade, el fallo de 1973 que había reconocido el derecho constitucional federal al aborto.

El borrador de la opinión fue filtrado y publicado por Politico antes del anuncio oficial del fallo. El episodio provocó protestas frente a las viviendas de algunos jueces y llevó a reforzar las medidas de seguridad.

Alito dijo que la decisión requirió valentía por parte de los magistrados que integraron la mayoría y recordó que el fallo tuvo consecuencias personales. “Creo que eso requirió valentía por parte de todos los jueces de la mayoría”, sostuvo.

También se refirió a las amenazas y al acoso posteriores a la publicación del borrador. Consideró que las amenazas físicas representan un peligro para los tribunales y para otras personas que ocupan cargos públicos.

Samuel Alito habla de Obergefell y el futuro del matrimonio igualitario

Otro de los temas fue Obergefell v. Hodges, la decisión de 2015 que reconoció la protección constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Consultado sobre ese precedente, explicó que existe una diferencia entre Obergefell y Roe. Señaló que, después de la decisión de 2015, las personas contrajeron matrimonio y organizaron distintos aspectos de sus vidas sobre esa base.

El fallo Obergefell v. Hodges de 2015 reconoció la protección constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) Mark Lennihan - AP

La conversación con CBS News se produjo antes de la publicación de Así ordenado: una visión originalista de la Constitución, la Corte y nuestro país, el primer libro de Alito, que reúne discursos del magistrado y aborda su visión sobre la Constitución y la Corte Suprema.

El El libro se publica el martes 6 de octubre de 2026, un día después del inicio del nuevo período de sesiones del máximo tribunal.