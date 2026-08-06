Se aproxima una ronda de tormentas y amenaza de inundaciones en gran parte de la costa este y Nueva York

La jornada de este jueves 6 de agosto estará marcada por un escenario meteorológico inestable en buena parte de Estados Unidos, con tormentas capaces de generar lluvias intensas, ráfagas de viento dañinas, granizo y focos aislados de inundaciones repentinas. Mientras un frente frío avanzará lentamente sobre el centro y el este del país norteamericano, la combinación de aire muy húmedo y altas temperaturas favorecerá el desarrollo de fenómenos que se extenderán durante los próximos días.

Lluvia y tormenta: un frente frío impulsará el tiempo severo en el centro de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hasta el valle medio del Mississippi y las Llanuras centrales y del sur perderá intensidad de forma gradual durante el viernes. Sin embargo, antes de disiparse, continuará como el principal detonante de lluvias y tormentas eléctricas.

Satélite De La NOAA Hoy

El abundante contenido de humedad sobre el este del país norteamericano favorecerá la formación de precipitaciones desde el noreste hasta la región de los Grandes Lagos, con un paso por el sureste, el valle medio del Mississippi y las Llanuras centrales y del sur. El patrón persistirá al menos hasta el sábado, con sucesivas rondas de tormentas durante las tardes y noches.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantendrá un riesgo leve (nivel dos de cinco) de tormentas severas para sectores del valle medio del Mississippi, las Llanuras centrales y las Llanuras del sur.

Entre los principales peligros previstos se encontrarán descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento capaces de provocar daños, caída de granizo y una amenaza mínima de tornados aislados.

Las zonas con mayor preocupación incluirán el sureste de Kansas, el noreste de Oklahoma, el suroeste de Missouri y el extremo noroeste de Arkansas, donde durante la tarde y la noche se desarrollarán tormentas organizadas que avanzarán hacia el sureste.

Riesgo de inundaciones por lluvias desde el Medio Oeste hasta Nueva York

El NWS emitió un riesgo marginal (nivel uno de cuatro) de lluvias excesivas para una extensa franja que abarcará desde el noreste hasta el sureste del país norteamericano y desde la región sur de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio hacia las Llanuras centrales y del sur.

Las precipitaciones más intensas podrán provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en sectores urbanos y en áreas donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias recientes. El principal problema aparecerá cuando las tormentas descarguen grandes cantidades de agua en poco tiempo, lo que favorecerá el rápido escurrimiento superficial.

El NWS emitió un riesgo marginal (nivel 1 de 4) por lluvias excesivas desde el noreste hasta el sureste y el sur de los Grandes Lagos debido a la saturación previa de los suelos NWS

La amenaza no se limitará al centro del país norteamericano. También se mantendrá un riesgo marginal de lluvias excesivas sobre parte del suroeste estadounidense debido al ingreso de humedad monzónica, que impulsará tormentas con precipitaciones moderadas a fuertes durante las tardes y noches hasta el sábado.

Nueva York, Ohio y el noreste seguirán bajo amenaza por lluvia y tormentas

Según Fox Weather, millones de personas en el Valle de Ohio y el noreste enfrentarán varios días consecutivos con riesgo de inundaciones repentinas debido a la combinación de humedad tropical y tormentas diarias.

Un área de alta presión ubicada frente a la costa este continuará con el transporte de humedad desde el Golfo de México y el océano Atlántico, lo que elevará notablemente la humedad ambiental.

Antes del desarrollo de las tormentas vespertinas, la sensación térmica alcanzará alrededor de 100°F (38°C) en sectores del corredor de la Interestatal 95, motivo por el cual permanecerán vigentes avisos por calor hasta el viernes por la tarde.

Las ciudades incluidas dentro de esas alertas abarcarán Filadelfia, Nueva York y Boston, donde el ambiente muy húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Dentro del área con riesgo de inundaciones se encontrarán ciudades como Cleveland, Buffalo, Nueva York, Pittsburgh y Washington D. C., donde las lluvias podrían repetirse durante varios días consecutivos.

Tormenta con ráfagas dañinas desde el Atlántico medio hasta Nueva York

Además de las lluvias, el SPC anticipó que durante este jueves existirá un riesgo marginal (nivel uno de cinco) de tormentas severas desde la región del Atlántico Medio hasta el interior del noreste. Los sistemas se desarrollarán inicialmente sobre las estribaciones de los montes Apalaches y luego avanzarán hacia las zonas de menor altitud, hasta alcanzar parte del sureste del estado de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra.

El Centro de Predicción de Tormentas fijó un riesgo leve (nivel 2 de 5) por tormentas severas en el valle medio del Mississippi y las Llanuras centrales y del sur SPC

El principal peligro será la ocurrencia de ráfagas de viento capaces de provocar daños localizados, aunque también podrán registrarse tormentas eléctricas intensas durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El patrón preocupa especialmente porque varias regiones ya recibieron precipitaciones excepcionales durante las últimas semanas. En Albany, estado de Nueva York, las lluvias del verano superan ampliamente los valores habituales, mientras que Bridgeport, en Connecticut, también presenta registros muy por encima del promedio desde comienzos de junio.

Lluvia en las Grandes Llanuras y nuevo frente para el norte de EE.UU.

Otro sistema frontal avanzará desde el centro de Canadá hacia el Medio Oeste Superior y las Llanuras del Norte entre la noche del jueves y el viernes. A medida que continúe el desplazamiento hacia los Grandes Lagos inferiores y el Valle de Ohio, favorecerá el desarrollo de nuevas áreas de lluvias y tormentas.

Durante la tarde del jueves también existirán condiciones para tormentas aisladas con ráfagas severas sobre sectores del oeste de Nebraska y el sur de Dakota del Sur, donde la inestabilidad atmosférica será suficiente para sostener el desarrollo de células intensas, de acuerdo con el SPC.

Washington y Oregón: humo de incendios y mala calidad del aire

Mientras gran parte del país norteamericano seguirá pendiente de las tormentas, el noroeste enfrentará otro problema. El humo generado por los incendios forestales persistirá sobre Washington, Oregón y parte de la región de la Gran Cuenca, donde continuarán vigentes alertas por mala calidad del aire.

Según el NWS, estas condiciones podrán afectar a toda la población, aunque el impacto será mayor entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, las temperaturas continuarán en aumento durante los próximos días y esto elevará el riesgo de calor hasta un nivel moderado en varios sectores del noroeste estadounidense.