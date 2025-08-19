Cuándo sale el iPhone 17 en Estados Unidos y qué se espera en California

El lanzamiento del nuevo iPhone 17 es uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de Apple en Estados Unidos. Las expectativas sobre el diseño del próximo smartphone han crecido considerablemente después de que se filtraran algunos detalles que revelaron cómo podría lucir el nuevo celular de la firma al mando del empresario e ingeniero Tim Cook.

Cuándo se lanza el iPhone 17 en Estados Unidos

Si bien aún no hay una fecha oficial para la presentación del nuevo iPhone 17, los eventos de Apple suelen realizarse cada año en la misma fecha. Por lo que se especula que la fecha de su estreno podría ser el próximo martes 9 de septiembre.

Posibles precios del nuevo iPhone 17 (@applesclubs) X (@applesclubs)

Durante el evento, se espera también que se anuncien otras novedades de la marca como Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra, junto con los precios y la fecha oficial en la que iniciará la venta de su próximo celular de alta gama.

Qué se sabe del evento lanzamiento de Apple en California

Como es tradición, el Apple Event se celebrará en el Apple Park de Cupertino, California. En este evento, la compañía presentará sus nuevos productos, entre los que destacaría el esperado iPhone 17.

Iphone 17 Captura Youtube/Apple Track

La presentación se transmitirá en vivo a través de su página oficial, apple.com, su aplicación Apple TV y su canal de YouTube, con traducción simultánea en varios idiomas.

El evento se divide en tres fases principales:

La presentación: aquí se espera el anuncio del nuevo iPhone 17, así como posibles novedades sobre el Apple Watch, audífonos o iPad.

aquí se espera el anuncio del nuevo iPhone 17, así como posibles novedades sobre el Apple Watch, audífonos o iPad. Las reservas: ocurren el viernes siguiente a la presentación, cuando Apple abre la opción de reserva en su sitio web. Esto podría suceder el 12 de septiembre.

ocurren el viernes siguiente a la presentación, cuando Apple abre la opción de reserva en su sitio web. Esto podría suceder el 12 de septiembre. El lanzamiento global: el iPhone 17 estaría disponible en todos los mercados una semana después de su venta en Estados Unidos, lo que podría ser alrededor del 19 de septiembre.

Cuántos modelos del iPhone 17 podrían lanzarse en 2025

Desde 2020, Apple ha lanzado cuatro versiones de sus nuevos iPhone. Y, si bien todavía no se sabe con certeza cuántos modelos tendrá el próximo celular, se especula con que el iPhone 17 no será la excepción a esta regla.

Iphone 17 Captura Youtube/Apple Track

Modelo de entrada de iPhone 17: contaría con una pantalla de 6.27″ LTPO, chip A19 y 8GB de RAM

iPhone 17 Pro: tendría una pantalla de 6.27″ LTPO, chip A19 Pro y 12GB de RAM

iPhone Pro Max: equiparía una pantalla de 6.86″ LTPO, chip A19 Pro, 12GB de RAM

El iPhone 17 Air, que contaría con una pantalla de 6.65″ OLED, chip A19, 8GB de RAM

Además de las distintas versiones, el nuevo smartphone de Apple podría traer novedades en su diseño y tecnología. Según Apple Track, y a pesar de que las primeras filtraciones suelen cambiar, el celular tendría una estructura más delgada y compacta, con apenas 5,5 mm, a diferencia del iPhone 16 Pro, que tiene 8,25 mm.

También se prevé que el puerto USB tipo C se ubique más abajo, en concordancia con la nueva carcasa del iPhone 17. Se espera que tenga menos altavoces visibles, con solo cuatro orificios (dos de cada lado), en comparación con los 10 de su versión anterior.

Por su parte, la cámara de esta versión sería la que menos cambios sufriría: mantendría su posición y diseño actual, con dos lentes para los modelos de entrada y tres para la versión Pro Max. El iPhone Air, en tanto, seguiría con una sola cámara.