¿Se puede usar la inteligencia artificial para ganar la lotería?

Las probabilidades de ganar la lotería suelen ser bajas, por lo que las personas realizan cualquier tipo de estrategia para aumentarlas. Recientemente, un afortunado ganador llamó la atención en Tailandia al asegurar que había conseguido un premio con ayuda de una Inteligencia Artificial (IA). Estas tecnologías adquirieron popularidad ya que cada vez son más útiles -aunque polémicas- para las personas. Ahora, algunos comienzan a verlas como una oportunidad para obtener fortunas.

Patthawikorn Boonrin declaró para medios locales tailandeses que el ChatGPT le dio los números ganadores de la lotería. Antes de comprar el boleto, el hombre le pidió sugerencias a esta IA. Finalmente, jugó al 57, 27, 29 y 99, el último par fue recomendación de esa tecnología.

Boonrin cuestionó directamente qué números serían los próximos ganadores, pero el ChatGPT no le dio una respuesta precisa. “Le pregunté francamente: ¿Qué número saldrá en la lotería? Pero la AI dijo que no podía responder porque es cuestión de suerte y del futuro”, detalló para el medio local CatDumb.

Patthawikorn Boonrin es un hombre tailandés que dijo haber ganado la lotería con ayuda de una IA Facebook/Patthawikorn Boonrin

Entonces, el hombre consultó los números que habían sido premiados en años anteriores, de esta manera eligió el 99. Como solo acertó a un par, Boonrin obtuvo un pago menor, de aproximadamente de US$59. No obstante, agregó que no era la primera vez que participaba en la lotería con recomendaciones de ChatGPT.

¿Cómo funciona ChatGPT?

Chat GPT es una AI desarrollada por Open AI, una compañía de investigación. Se trata de un chatbot con un modelo basado en el lenguaje que se usa en la interacción humana de manera conversacional. Es decir, el usuario pregunta y el chatbot contesta como si se tratara de otra persona. La información que ofrece la obtiene de libros de texto, sitios web y una multitud de artículos.

La herramienta fue diseñada principalmente para servicio al cliente. Sin embargo, la gente comenzó a utilizarla para otros propósitos, como escribir ensayos y poemas, hacer planes de negocio, generar códigos, entre otras cosas, explica PC Guide, un medio experto en temas informáticos.

¿Realmente se puede ganar la lotería con ChatGPT?

Esta IA no es capaz de predecir el futuro. Boonrin enfatizó en que ChatGPT no le dio la combinación ganadora, por lo cual tuvo que cambiar sus preguntas. Además de cuestionar los números previamente ganadores, los usuarios podrían pedirle a la plataforma que les muestre métodos para obtener un estimado de posibles números triunfadores. No obstante, la victoria no dejará de ser cuestión de azar y suerte.

Otros ‘consejos’ para ganar la lotería

No es la primera vez que los jugadores buscan alternativas para aumentar sus probabilidades de ganar en un sorteo. Antes de que llegara la IA, existieron libros que revelaban los ‘secretos’ para triunfar, como el de Richard Lustig, un hombre que ganó la lotería siete veces y decidió compartir sus trucos.

Richard Lustig ganó siete veces la lotería y explicó sus secretos en un libro

En su libro, titulado Aprenda a aumentar sus posibilidades de ganar la lotería, Lustig señaló que diversificar las apuestas resulta beneficioso para los jugadores. Además, sugirió comprar billetes baratos de sorteos menores, dado que así hay más oportunidades de llevarse algún premio.

