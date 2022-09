Andrés García reapareció y alarmó a sus fans por su estado de salud: “Estoy en mis últimos días”

Andrés García reapareció en las redes sociales para dar un mensaje a todos sus seguidores ante una nueva problemática de salud que lo inmovilizó. Después de haber sufrido una aparatosa caída en meses pasados que lo dejó postrado en cama, el actor causó alarma al revelar que se encuentra en sus “últimos días” de vida. Sus fanáticos también se preocuparon por su desmejorado semblante que dejó muy atrás al galán de dramas televisivos.

Tanto él como su esposa, Margarita Portillo, dieron todos los pormenores de lo que acontece en la situación física de García en su programa 85 de Youtube. A decir de la propia Margarita, este proceso ha sido largo y aseguró que hubo días en que su pareja estaba tan mal que ella se “preparó para lo peor”. Andrés estuvo tres veces en el hospital en el último mes, dado que no se ha podido recuperar de la caída que le desencadenó otros padecimientos físicos.

Andrés García lanzó un mensaje y dijo que está en sus "últimos días" de vida

El mes de julio, el histrión informó que se había caído en su casa en Acapulco, Guerrero, y desde ese momento permaneció en reposo. Sin embargo, al parecer, no ha presentado mucha mejoría: “Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, dijo el actor mientras hablaba en tercera persona sobre sí mismo

Por su parte, Margarita informó que la cirrosis también se agravó, así como los problemas en su médula espinal. Tan solo el pasado 15 de septiembre tuvo que acudir a un hospital a que le hicieran una trasfusión sanguínea y de plasma en calidad de emergencia: “Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces me voy a quedar en el hospital. Este mes llevo tres veces y, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta”, mencionó García.

El consejo de Andrés García para los jóvenes

El actor dejó ver su lado más vulnerable: envió un mensaje a través del mismo video, a pesar de que ya no domina muy bien el habla. Enfatizó en que para él es importante dejar huella de cómo el consumo excesivo de alcohol afectó su salud, para que así otras personas puedan evitar recorrer los mismos pasos hacia la cirrosis.

Andrés García mostró cómo fueron sus últimos días en el hospital Andrés García/Youtube

En ese sentido, en unas palabras dirigidas especialmente a los jóvenes, García reconoció que está muy enfermo porque bebió “hasta la última botella de tequila”. Además, los exhortó a que tomen con medida: “Quiero advertirles sobre la cirrosis hepática... piénsenlo, pues a mis 82 años me acaba de dar y créanme que no es agradable”, mencionó.

Finalmente, dejó en claro que “si le toca morirse” lo hará tranquilo y sin miedo, algo que destacaron sus fanáticos en la sección de comentarios: “Por su bien, no les diría que no tomen... pero, si pueden hacer el esfuerzo de tomarse un tequila todos los días se toman uno tres veces a la semana créanme que se van a evitar muchos problemas... Si me toca morirme, me voy a morir. Se los paso como un buen consejo”, finalizó el famoso.