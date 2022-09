Hizo un video para contar cómo resolvió su acné y se volvió furor: “Hablo desde mi experiencia”

En los últimos dos años, TikTok logró posicionarse como la plataforma favorita para hablar sobre belleza. Y se pueden encontrar desde trucos virales sin autor hasta recomendaciones profesionales sobre todos los productos y tratamientos de belleza habidos y por haber. Por eso, Valeria Chocano, una joven psicóloga y entusiasta del mundo de la belleza y el cuidado de la piel, es un éxito en la red social con sus recomendaciones y ya tiene 140 mil seguidores.

-Ante tus seguidores te definís como ‘skincare lover’. ¿Cómo nació ese interés en el cuidado de la piel?

-Todo empezó desde que era niña, porque siempre veía a mi mamá con las cremas, los sérums, los limpiadores. Entonces, para mí era admirar cómo se cuidaba la piel mi mamá. Obviamente, era una niña y quería utilizar los productos pero mi mamá me decía “no, todavía eres muy chiquita para utilizar cremas antiarrugas”. Entonces, siempre tenía ese bichito de ‘necesito esa crema’. Por eso, cuando ya empecé a trabajar, poco a poco fui comprándome cremas, pero obviamente no sabía para qué era cada una ni la gran variedad de ingredientes que hay. Eso fue en el 2017, comprando productos de catálogo.

Valeria Chocano es furor con sus recomendaciones de salud

-¿En qué punto decidiste compartir lo que habías aprendido en TikTok?

-En la pandemia me salió acné. Era una cosa terrible. Siempre había tenido granitos y comedones, pero en la pandemia empeoró. Tenía mi trabajo de psicóloga, las prácticas, tesis… estaba saturada. Y cuando fui al dermatólogo por primera vez, mi diagnóstico era estrés. Lo bueno fue que mi doctor era tan buena onda que cada vez que iba me explicaba sobre los ingredientes, los diferentes productos que existen… y eso me ayudó un montón. Empecé a crear contenido de acuerdo a lo que me dijo el dermatólogo, pero más que nada contando mi experiencia.

-¿Cómo sigue la historia?

-Entonces, empecé contando mi experiencia sobre el acné. “Me pasa este problema, he utilizado tales cosas...”. Compartiendo cómo fue mi evolución. Considero que ahí fue cuando la gente empezó a tener más conexión conmigo, porque se identificaban con las cosas que a mí me pasaban. “Ay yo también tengo acné, tengo manchas, tengo esto, lo otro”, me decían. Yo jamás imaginé lograr crecer tanto de manera orgánica. Simplemente lo empecé como un pasatiempo, pero cada vez que subía algo relacionado al cuidado de la piel se hacía viral. Cada vez que hablaba de skincare era un boom. Entonces, dije “ah no, este es mi tema, aquí la rompo”. Empecé a investigar, conocer más dermatólogos, tener diferentes tipos de opiniones; y así fue cómo empecé. Poco a poco y metiéndome por los palos prácticamente.

-Esto de investigar y recopilar opiniones variadas de dermatólogos no es algo usual de plataformas como TikTok, donde muchas veces lo viral proviene de afirmaciones sin firma ni autor. ¿Has pensado en llevar formación especializada al respecto?

-Sí, me llama bastante la atención entrar al mundo de la belleza. No al de la dermatología, porque es tener que estudiar medicina. Pero sí llevar talleres y cursos, de repente dermocosmiatría, para aprender sobre la piel y sus capas. Eso me gusta un montón. También, rodearme de profesionales de salud. Ahora trabajo con una doctora y me capacita al respecto. Me está gustando empezar a rodearme con profesionales, ya sean médicos estéticos o dermatólogos para aprender un poquito más.

-De todos los consejos de especialistas que has recibido, uno que quieras compartir...

-Una dermatóloga me dio una de las mejores recomendaciones: aprender a leer los ingredientes de un producto. Por ejemplo, cuando fui y le dije que estaba utilizando tal producto. Con tan solo buscar el nombre y los ingredientes que tiene me dijo “nunca lo he probado, pero lo puedo recomendar por el tipo o cantidad de ingredientes que tiene”. Por eso lo primero que siempre hago es ver los ingredientes para enseñarle a las chicas a escoger los mejores productos para su piel.

Valeria Chocano da consejos para terminar con el acné

-Según tu experiencia, ¿qué información busca más la consumidora de belleza en esta red social?

-Lo que me suelen pedir más siempre está relacionado a qué utilizar para manchas, para granitos, para tener una piel luminosa. Y me escriben para pedirme consejos, pero les digo que si tienen rosácea, melasma o cualquier problema de la piel, tienen que ir a un especialista, un dermatólogo o incluso un ginecólogo porque puede ser un tema hormonal. Pero eso es lo que más me piden: qué productos usar para piel grasa, espinillas y comedones también. Eso me ayuda a crear contenido de calidad.

-Ciertamente, con temas relacionados a la piel hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo a la hora de recomendar cosas. ¿Cómo escoges tú a las marcas, productos y tratamientos que recomiendas?

-Me pasó que marcas me digan: “te pago tanto para que recomiendes este producto”; pero no puedo dejarme llevar solo por eso. Ya tengo a una cantidad de seguidores que me siguen porque les gusta que mis recomendaciones sean reales. No es “te estoy vendiendo un producto”. Por eso, siempre lo manejo con fotos por ejemplo: “Mira el antes y el después de cómo esto me funcionó en la piel”. Y si algo no me funciona, simplemente no lo menciono o digo que lo probé y no me funcionó. Creo que ser real con la gente que me sigue es lo que me ayuda a continuar creciendo.

-Siguiendo tu propio estilo, ya bordeas los 150 mil seguidores en TikTok. ¿Cuáles crees que fueron tus claves para crecer en la plataforma?

-Constancia y utilizar herramientas novedosas como los “en vivo” para conectar con más gente. Empecé en TikTok en el 2020. Pero subía, por ejemplo, un video al mes. No era nada constante. Cuando a mi papá le dio covid, cerré mis redes sociales, no quería saber nada del mundo. Pero poco a poco, volví a crear contenido aunque no era nada constante. Recién en octubre de ese mismo año empecé a subir contenido una vez por semana. Lo que me cambió el chip fue que me empezaron a escribir por mi Instagram personal contándome “Valeria, lo que tú me has recomendado me ayudó un montón. Gracias por tus recomendaciones, por tus tips”; y yo decía “wow, y yo que no valoraba mi trabajo creando vídeos. No puedo dejar a las chicas así”. Y poco a poco empecé a subir más. A partir del año pasado, 2021, ya subía 2 o tres videos por semana. Eso me ayudó un montón en TikTok, pero como era muy tímida no quería que nadie se enterara en mi Instagram personal. Todo mi contenido era para TikTok, ahí nadie me conocía, me podía soltar, podía hablar. Me daba vergüenza que mis amigos o familia me vieran hablándole a la cámara. Pero cuando llegó mayo, tuve mis primeras colaboraciones. No podía creer que marcas se fijaran en mí. Así poco a poco empecé a soltarme más ante la cámara y me volví más constante. Ahora, subo un vídeo diario. Y creo que el boom fue hacer lives en TikTok, porque no solo te ve la gente que te sigue, sino también gente a la que nunca se le pasó la idea del cuidado de la piel. Como siempre estoy en constante pruebas con productos o marcas, también hago reseñas. E incluso hago eventos de belleza a los que llamamos ‘Beauty Days’, donde con la ayuda de centros estéticos o tiendas invito a mis seguidores a que puedan experimentar también.

-¿Tienes algún proyecto o plan en el que estés trabajando últimamente?

-De aquí a una semana, haré un evento- llamado Beauty Day- invitando a mis seguidores más fieles a que pasen un día bonito aprendiendo a cuidar un poco más su piel. También, tengo la meta de crear mi marca de ‘pimple patch’ (parche para granitos), que por cierto está por lanzarse en un mes. Y además, me interesa poner mi centro estético psicológico, donde chicos, chicas o señoras puedan mantener su cuidado de la piel y tener a alguien con quien hablar sobre sus problemas, como por ejemplo, cuando tienen acné u otros por factores como el estrés. Así quiero orientar mi contenido, conectar la belleza con mi trabajo como psicóloga.