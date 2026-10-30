Seguro Social en EE.UU.: advierten sobre recortes superiores al 20% si el Congreso no actúa antes de 2032

El informe más reciente de los fideicomisarios del Seguro Social proyecta que el fondo destinado al pago de jubilaciones y prestaciones para sobrevivientes agotará sus reservas hacia fines de 2032. Sin una intervención del Congreso, los ingresos disponibles permitirían cubrir apenas el 78% de los beneficios previstos.

Seguro Social: la advertencia financiera y riesgo de recortes superiores al 20%

El reporte oficial de los administradores del Seguro Social advierte que los beneficiarios sufrirán una reducción superior al 20% en sus pagos si el Congreso no aprueba una solución. Según su postura, esta disminución afectará a los ingresos de millones de jubilados en todo el país.

El informe del Seguro Social advirtió que los beneficiarios sufrirán una reducción superior al 20% en sus pagos si el Congreso no toma cartas en el asunto Fotomontaje editado con IA

El informe indica que la falta de recursos responde a factores demográficos derivados del envejecimiento de la población. La generación de la posguerra solicita sus retiros mientras un número menor de trabajadores activos aporta dinero al fondo común.

Esta desproporción obliga a la agencia federal a utilizar las reservas de sus fondos fiduciarios para cubrir las obligaciones mensuales de pago. Ante este escenario, la presión sobre los legisladores actuales y futuros aumenta conforme transcurren los plazos.

Propuestas y medidas exigidas al Congreso para solucionar el déficit antes de 2032

Diversos candidatos y especialistas reclamaron la eliminación o el aumento del límite de ingresos sujetos al impuesto sobre la nómina. En la actualidad, el tope tributario alcanza los 184.500 dólares anuales y exime de aportes a los montos superiores.

De acuerdo con CBS News, el gravamen vigente fija una tasa del 12,4%, dividida en partes iguales del 6,2% entre empleador y trabajador. Un análisis del economista Jon Schwabish sobre 20 contiendas senatoriales revela que la mitad de los postulantes apoya modificar o suprimir ese tope.

En el Congreso de EE.UU., diversos candidatos y especialistas reclamaron la eliminación o el aumento del límite de ingresos sujetos al impuesto sobre la nómina AFP

En el debate por el Senado de Michigan, el aspirante demócrata Abdul El-Sayed defendió suprimir el límite salarial para exigir un mayor aporte a las rentas altas. Por su parte, el republicano Mike Rogers priorizó la eliminación del fraude en la administración del sistema.

Asimismo, la senadora republicana Susan Collins sugirió crear una comisión bipartidista para consensuar soluciones como el aumento del tope impositivo. Otras alternativas planteadas por centros de estudio contemplan elevar de forma gradual la edad de retiro o evaluar los ingresos personales.

Cómo impacta el debate en las elecciones de medio término 2026

El futuro del sistema influye en comicios disputados como el de Maine, estado con la población más envejecida del país. Alrededor de 390 mil ciudadanos de ese territorio cobraban beneficios hasta diciembre de 2025, lo cual supera la cuarta parte de sus habitantes.

Un sondeo de AARP reveló en septiembre que el 81% de los votantes mayores de 50 años en Maine considera este tema decisivo para su voto. En esa elección, el postulante demócrata Troy Jackson apoya eliminar el límite de ingresos para proteger los beneficios.

En materia de antecedentes, el Congreso aprobó en diciembre de 2024 la Ley de Equidad del Seguro Social, impulsada por Susan Collins y Sherrod Brown. Joe Biden promulgó la norma en enero de 2025. Esta norma eliminó restricciones que impedían el cobro total a empleados con pensiones públicas y reducían los beneficios de sus familiares sobrevivientes.

El formulario PAS-1 diseñado para beneficiarios del Seguro Social en Nueva Jersey

La titular de la Asociación Nacional de Analistas Registrados del Seguro Social, Martha Shedden, afirmó que el debate gira en torno a cuánto más deben tributar las rentas altas. La especialista señaló que el desafío reside en aprobar una ley antes de que venza el plazo del fondo.