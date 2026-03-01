Selección de Cuba en problemas: les niegan las visas para asistir al Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.

La selección de Cuba enfrenta problemas a pocos días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, esto debido a que el Departamento de Estado de EE.UU. le negó la visa a ocho de sus integrantes. El torneo se llevará a cabo entre los días 5 y 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

EE.UU. niega visas a la selección de Cuba previo al Clásico Mundial de Béisbol

Entre los miembros de la Federación Cubana de Béisbol a quienes les rechazaron la visa se encuentran el presidente Juan Reinaldo Pérez Pardo, el secretario general Carlos del Pino Muñoz y el entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo Iglesias, según ESPN.

Las rondas eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol serán en Estados Unidos (X/Federación Cubana de Béisbol y Softbol)

Ante tal situación, la federación cubana analizará los pasos a seguir e informará oportunamente cualquier decisión sobre la composición final de la delegación.

Aunque no se publicó la lista completa de los ocho miembros que no recibieron la visa, al parecer todos los peloteros convocados obtuvieron el documento a tiempo y podrán participar en el certamen.

La selección de Cuba viajará este sábado 28 de febrero a Arizona, donde disputará dos partidos de exhibición ante equipos de las Grandes Ligas. El martes 3 de marzo enfrentará a los Kansas City Royals, mientras que el miércoles 4 se medirá ante los Cincinnati Reds.

Roster oficial de la selección de Cuba

Cuba quedó ubicada en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol junto con Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá.

Todos los jugadores habrían recibido su visado; los inconvenientes se registraron únicamente entre los directivos (Web/MLB)

A inicios de febrero, la federación presentó la lista de 30 jugadores que participarán en el torneo.

Lanzadores : Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan López, Randy Martínez, Raidel Martínez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero Jr. y Pedro Santos.

: Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Denny Larrondo, Yoan López, Randy Martínez, Raidel Martínez, Liván Moinelo, Darien Núñez, Julio Robaina, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero Jr. y Pedro Santos. Receptores : Omar Hernández y Andrys Pérez.

: Omar Hernández y Andrys Pérez. Infielders : Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Ariel Martínez, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas y Yoel Yanqui.

: Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Ariel Martínez, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas y Yoel Yanqui. Jardineros: Alfredo Despaigne, Yoelquis Guibert, Leonel Moa y Roel Santos.

Recientemente, la Federación Cubana de Béisbol informó en sus redes sociales las bajas de dos peloteros. Daviel Hurtado sufrió una lesión en el oblicuo y a Naykel Cruz le fue denegado el seguro requerido para su participación. Asimismo, señaló que evaluará quiénes serán sus sustitutos.

La selección de Cuba participó en las cinco ediciones pasadas del Clásico Mundial de Béisbol y su mejor resultado lo consiguió en 2006, cuando el equipo dirigido por Higinio Vélez llegó a la final y perdió ante Japón por 10-6.

El plantel estuvo encabezado por figuras como Yuli Gurriel, Frederich Cepeda, Alexei Ramírez, Eduardo Paret y Ariel Pestano, consideradas entre las mayores estrellas del béisbol cubano, según la MLB.

Las selecciones que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En total, 20 representativos nacionales participarán en la sexta edición del torneo. Japón es el vigente campeón, tras vencer a Estados Unidos en la final de 2023.

Grupo A : Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Grupo B : Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.

: Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil. Grupo C: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi. Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Calendario de la selección de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los isleños jugarán sus cuatro partidos de la fase de grupos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Cuba ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (X/Federación Cubana de Béisbol y Softbol)

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los ocho integrantes de la federación que no recibieron su visado no podrán asistir a los encuentros, ya que las eliminatorias se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Los cuartos de final se dividirán entre Miami y Houston, mientras que la final se jugará en la ciudad de Florida.