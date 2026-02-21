Expectativa por el Clásico Mundial de Béisbol y cuándo es el debut de Colombia vs. Puerto Rico

A dos semanas de que inicie la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, crece la expectativa por el desempeño de las selecciones de Colombia y Puerto Rico. El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo en tres sedes y contará con la participación de 20 países, incluido Japón, que defenderá el título conseguido en 2023.

Cuándo debutarán Colombia vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Estos dos representativos nacionales se enfrentarán el viernes 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

en el Estadio Hiram Bithorn, ubicado El encuentro marcará el arranque competitivo para ambos equipos, que llegan con planteles renovados y metas claras dentro del torneo.

Colombia y Puerto Rico enfrentarán a equipos de la MLB en juegos de preparación (Instagram/@federacioncolombianabeisbol)

Previo a su debut oficial, Colombia y Puerto Rico disputarán juegos de preparación, los cuales se llevarán a cabo el martes 3 de marzo.

Los cafetaleros se medirán ante los Pittsburgh Pirates, mientras que los boricuas enfrentarán a los Boston Red Sox. Estos compromisos servirán para ajustar rotaciones, evaluar estrategias y dar ritmo competitivo a los peloteros.

Los juegos de Colombia y Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Esta será la segunda ocasión en que Colombia participará en el Clásico Mundial de Béisbol. Su debut fue en 2017, cuando fue eliminada en la primera ronda, experiencia que ahora busca superar.

José de León es una de las estrellas de Puerto Rico (Instagram/@mlbpuertorico)

Así queda el calendario de juegos de la selección de Colombia:

6 de marzo: Puerto Rico vs. Colombia

7 de marzo: Colombia vs. Canadá

8 de marzo: Colombia vs. Cuba

9 de marzo: Colombia vs. Panamá

Puerto Rico tiene mayor recorrido internacional, con cuatro participaciones previas en el Clásico Mundial de Béisbol. Los caribeños han protagonizado campañas memorables, lo que incluye finales consecutivas en 2013 y 2017, aunque primero perdieron contra República Dominicana y luego contra Estados Unidos.

Así queda el calendario de juegos de la selección de Puerto Rico:

6 de marzo: Puerto Rico vs. Colombia

7 de marzo: Puerto Rico vs. Panamá

8 de marzo: Cuba vs. Puerto Rico

10 de marzo: Canadá vs. Puerto Rico

Cómo llegan las selecciones al Clásico Mundial de béisbol

Colombia le confiará la pelota inicial a José Quintana, quien se desempeña como lanzador y pertenece a la organización de los Milwaukee Brewers. En él recaerá la responsabilidad de liderar al equipo, pues es un veterano con cerca de 14 años de trayectoria en las Grandes Ligas y con participación en el Juego de Estrellas.

José Quintana liderará a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol (Instagram/@federacioncolombianabeisbol)

El roster del cuadro cafetalero combina juventud y experiencia, con nombres como Gio Urshela, Carlos Martínez, Reynaldo Rodríguez y Harold Ramírez, entre otros.

El cuerpo técnico de Puerto Rico llevará a cabo ajustes en su rotación debido a que José Barrios recientemente sufrió una inflamación en su codo, por lo que se perderá toda la primera ronda del certamen. Ante tal situación, el mánager Yadier Molina le cederá la responsabilidad a Seth Lugo, quien actualmente juega con los Kansas City Royals.

En el roster de los isleños sobresalen jugadores como Nolan Arenado, Edwin Díaz, Heliot Ramos y Willi Castro, entre otros con experiencia en la élite del béisbol.

Así quedaron los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

En la sexta edición de este torneo participarán 20 selecciones de todo el mundo, siendo mayoría las de América, con 11 representantes, seguido por las de Europa, Asia y Oceanía.

20 selecciones participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Instagram/@mlbpuertorico)

Grupo A | Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia

Grupo B | Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil

Grupo C | Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi

Grupo D | Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua