Semana laboral de cuatro días: un nuevo índice de EY demuestra que es una tendencia cada vez más probable

En este tiempo en el que se vive, el contexto ha mostrado un enfriamiento de la economía. Sin embargo, las proyecciones de los líderes tecnológicos y los despidos masivos recientes parecen no haber parado la demanda de los ejecutivos de ampliar su presencia en las oficinas y aumentar la flexibilidad de los trabajadores. En ese sentido, la consultora Ernst and Young LLP (EY US) publicó el miércoles su segundo índice anual EY Future WorkPlace, que muestra un creciente interés por el trabajo híbrido y el aumento de opciones flexibles, como la posibilidad de una semana laboral de cuatro días.

La encuesta, que rastrea el sentimiento ejecutivo y los datos de comportamiento en torno al lugar de trabajo del futuro, reveló una actitud muy optimista por parte de los directivos en cuanto a la inversión inmobiliaria, pese a las dificultades económicas.

Con respecto a este punto, no se puede negar que se prevé una recesión en 2023. Sin embargo, en medio de este entorno, el índice halló que solo el 33% de los líderes empresariales de la alta dirección de EE.UU. reducirá su inversión en inmuebles comerciales. El 58% afirmó que sí invertirá en este rubro.

Los programas que las organizaciones han desplegado para satisfacer a su personal Hand-out - EY

En 2021, el trabajo híbrido (que combina las modalidades presencial y remota), mostró un aumento impulsado por la pandemia. Según la encuesta, 70% de los empleadores que participaron adoptaron este enfoque. De esta manera, sus empleados se conectaron desde casa dos o tres días a la semana.

Asimismo, el 40% de las empresas que respondieron han implementado o comenzaron con el proceso de una semana laboral de cuatro días, de acuerdo con los datos obtenidos por EY y compartidos en un comunicado de prensa citado por PRNewswire.

El concepto de esta semana reducida se volvió popular en el extranjero. Sin embargo, en Estados Unidos comenzó a llegar recientemente.

Flexibilidad en el trabajo, pero sin dejar de ir a las oficinas

El modelo de trabajo general en muchas empresas implementa el modelo híbrido. La encuesta determinó que el 69% de los directivos de las empresas implementaron o están en proceso de aplicar tecnologías de trabajo híbrido para satisfacer a los trabajadores.

El 44% de los directivos han activado o empezaron a invertir en el metaverso para la interacción social o la formación, mientras que el 62% lo hará en innovaciones y supervisión de salud y seguridad.

“Los datos son fundamentales para comprender a su personal y crear el mejor espacio para una nueva era de trabajo”, dijo Francisco J. Acoba, director de EY Americas Strategy and Transactions y codirector de Corporate Real Estate Consulting and Technology. “Los conocimientos basados en datos que descubren los hábitos de trabajo de los empleados darán forma a cómo los ejecutivos diseñan y enfocan el lugar de trabajo en el futuro”, agregó en declaraciones consignadas también por PRNewswire.

Estos puntos son lo que EY definió como un paisaje cambiante en la gestión de bienes raíces para líderes corporativos, dado que los obligaría a tomar decisiones importantes en sus carteras inmobiliarias. Éstas abarcan “la optimización del espacio, pasando por los modelos del personal”, afirmó Mark Grinis, socio de EY en el comunicado.

Por lo tanto, la oficina física permanece como un componente valioso para la capacidad de la empresa de prosperar. Los empresarios creen que esa conexión merece la inversión.

La calidad de vida de los empleados

El informe arroja que los empresarios siguen interesados en mejorar la calidad de vida del personal. 46% mencionó que prevé introducir baristas en sus oficinas, en tanto que un tercio busca ampliar las guarderías. Es decir que, después de la pandemia, las empresas han comenzado a invertir en los servicios de oficina para impulsar la retención de sus empleados.

La consulta Ernst and Young LLP (EY US) publicó el miércoles su segundo índice anual EY Future WorkPlace Unsplash

El diseño de la encuesta

El Índice del Futuro del Trabajo de EY encuestó de forma anónima a más de 500 líderes empresariales y de la alta dirección de los Estados Unidos, que destacan en diferentes industrias.

Más allá de los resultados, hay un empresario que se diferencia de las nociones comunes que arrojó el análisis. Elon Musk denunció recientemente los gastos extras en Twitter y suprimió los almuerzos gratis. El recién convertido en CEO también fue tajante con sus empleados para volver a la oficina, por lo que parece no alinearse a la percepción general o la realidad del futuro que destacó EY.

