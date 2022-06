Elon Musk obligó a sus empleados a volver a la oficina, pero éstos se encontraron con un caos inesperado

Hace unas semanas se filtró el comunicado de Elon Musk a sus directivos de Tesla, quienes tenían solo dos opciones: volver a las oficinas o renunciar, salvo algunas pequeñas excepciones supervisadas bajo él mismo. No obstante, aunque los trabajadores regresaron, se habrían encontrado con una realidad desconcertante y un detalle que habría pasado inadvertido para el fundador.

De acuerdo con el sitio web The Information, los empleados de Tesla en la fábrica de Freemont, California, tuvieron varios problemas: escasez de lugares para estacionarse, falta de escritorios y una mala conexión de Wi-Fi. Los trabajadores dijeron al medio citado que los que condujeron hasta la fábrica no encontraron sitio de estacionamiento, así que algunos dejaron su auto en la estación de transporte más cercana y usaron el servicio de traslado de Tesla para llegar.

Una fábrica de Tesla; la imagen es referencial Patrick Pleul/DPA, vía Associated Press

Esto fue nada más el comienzo, ya que después de estas adversidades, los detalles importantes seguían apareciendo: algunos arribaron y no tenían escritorio, ya que parte del espacio se reutilizó durante la pandemia.

Una vez que algunos lograron acomodarse, su día seguía con interrupciones. Al encender sus equipos, la señal de Wi-Fi era tan débil que les impedía continuar sus labores.

De vuelta a casa

Según The Information, la situación para encontrar escritorios era tan mala que algunos gerentes dieron la orden a sus empleados de trabajar desde casa, lo que se quería evitar desde el principio, así que el regreso a la oficina de Tesla habría tenido múltiples interrupciones.

Semanas antes, el consejero delegado y fundador de Tesla, Elon Musk, había amenazado con despedir a todos los trabajadores que no pasaran un mínimo de 40 horas a la semana en la oficina, de acuerdo con un correo al que tuvo acceso la agencia Bloomberg. De esta manera, el empresario mostró su rechazo al trabajo a distancia, que tuvo una tendencia creciente durante la pandemia de Covid.

“Todo el mundo en Tesla debe pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana”, subrayó Musk. En el caso contrario, había advertido que las consecuencias serían el despido o que la ausencia sería tomada como una renuncia. Asimismo, puntualizó que la definición de oficina era un espacio público en el que estaban los compañeros de trabajo y no en remoto.

Posteriormente, en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter tras ser cuestionado por un usuario que le dijo que la idea de regresar a la oficina era anticuada, el también empresario de SpaceX respondió que quien piense eso debería buscar empleo en otro lugar que no sea Tesla. Esta responsabilidad, advirtió, sería mayor en cuanto más senior fuera el trabajador.

Elon Musk no confirmó o negó el mail. Twitter

El mal presentimiento de Musk

Esta escalada de decisiones no se detienen ahí, hace tan solo unas semanas Musk dijo tener un “supermal presentimiento” sobre la economía y declaró sus intenciones de despedir al 10% de los empleados de Tesla. Si se considera el total de la plantilla, que son 100.000 personas, el recorte significaría 10.000 puestos menos. Elon ha demostrado que no se anda con juegos, así que cualquiera que trabaje en Tesla, debería tener miedo de no acatar todas estas órdenes.