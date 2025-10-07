Silencio: California prohíbe comerciales ruidosos en televisión

Los comerciales ruidosos de televisión quedaron prohibidos en California, anunció este lunes el gobernador del estado, que promulgó una ley para bajar el volumen de estas publicidades.

Los telespectadores en Estados Unidos se quejan de que los anuncios comerciales de televisión pueden tener mucho más volumen que el programa que ven en la pantalla.

Pueden estar viendo un documental tranquilo sobre la naturaleza y enseguida saltar a buscar el control remoto y silenciar a un hombre que aparece gritando sobre un nuevo tratamiento antigases.

Pero ahora, una nueva ley en California, el estado más poblado de Estados Unidos, determinó que los comerciales no pueden tener más volumen que el contenido que interrumpen.

"Escuchamos a los californianos alto y claro, y lo que está claro es que no quieren comerciales con más volumen que el que ven en su programa", dijo el gobernador Gavin Newsom tras promulgar la ley.

La legislación actualizó además proyectos obsoletos que solo regulaban a los proveedores de cable y televisión para incluir a las plataformas de streaming.

