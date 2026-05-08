Buenas noticias para California: Costco abrirá nueva tienda en mayo

Costco acelera su plan de expansión global para el año 2026 con la apertura constante de nuevos almacenes, uno de los cuales estará en Visalia, en el condado de Tulare, en pleno Valle de San Joaquín de California.

Dónde queda la nueva tienda de Costco en California

El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, dijo durante una conferencia de resultados financieros correspondiente al segundo trimestre del año que la empresa planea la inauguración de al menos 30 sucursales anuales a lo largo de la próxima década.

Ron Vachiris es el CEO de Costco y quien comandó la comunicación (Foto: Costco)

Cerca de la mitad de estos puntos de venta se ubicarán dentro del territorio estadounidense, mientras que el resto abastecerá la creciente demanda en diversos mercados internacionales.

En el corto plazo, California recibe una nueva sede en el barrio de North Visalia (a unos 270 kilómetros de Los Ángeles), cuya apertura ocurrirá en apenas dos semanas, según KTLA.

La expansión incluye un calendario robusto de inauguraciones para los próximos meses en diversas regiones.

Nuevas ubicaciones de Costco en Estados Unidos

Mayo 2026

North Visalia, California.

New Braunfels, Texas.

Costco inaugura un almacén en Texas el15 de mayo de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Junio 2026

Syracuse, Utah.

Pensacola, Florida.

Chandler, Arizona.

Agosto 2026:

Albany, Nueva York.

Oconomowoc, Wisconsin.

Otsego, Minnesota.

Cómo se expande Costco en México

La estrategia de crecimiento de Costco alcanza también fronteras internacionales. Este mismo mes, Monterrey, México, inaugura lo que la empresa cataloga como el Costco más grande de toda América Latina.

El plan de expansión internacional contempla una apertura para julio en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán. Vachris confirma, además, que el equipo directivo desarrolla proyectos para futuros almacenes en México, Canadá, diversos países de Asia, Europa, Australia y Nueva Zelanda, con el fin de consolidar su presencia global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.