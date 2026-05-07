Hochul investiga si PSEG-LI se burla de usuarios con deudas en Nueva York: “Es completamente inaceptable”

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, emitió un comunicado en relación con las conductas de los empleados de la empresa operadora de electricidad PSEG-LI en Long Island. La mandataria se pronunció tras la difusión de una investigación periodística que reveló el uso de comentarios de burla sobre la suspensión del servicio de energía a los usuarios con deudas.

Kathy Hochul cuestiona a PSEG-LI por comentarios sobre cortes de luz en Long Island

El mensaje publicado en el portal web de la Oficina de la Gobernadora expresa: “Hacer bromas sobre cortar el suministro eléctrico a clientes vulnerables es completamente inaceptable”.

La reacción de Hochul se produjo luego de una serie de quejas por parte de grupos de defensa del consumidor ante las tácticas de cobro de la empresa, reveladas por una investigación de Newsday.

Qué reveló la investigación sobre PSEG-LI y los usuarios con deudas en Nueva York

El reporte periodístico incluyó testimonios sobre las declaraciones de supervisores de la compañía en reuniones de trabajo. Un directivo mencionó que las personas “piensan mucho mejor en la oscuridad” en referencia a cómo la ausencia de luz puede motivar el pago de las deudas.

Asimismo, una filtración apuntó contra el trato hacia los adultos mayores, con frases como: “Hola, abuela. Iremos para allá si no te encargas del pago”.

Ante esta revelación, las organizaciones del proyecto de ley de servicios públicos (PULP, por sus siglas en inglés) y la agencia AARP solicitaron la intervención de la oficina de la gobernadora esta semana.

Además, los grupos también pidieron que se realicen audiencias en la legislatura para evaluar la necesidad de cambios en las leyes de protección al consumidor.

Pulp y AARP calificaron el accionar de los empleados como una muestra de “desprecio insensible” hacia los abonados. Según estas agrupaciones, la falta de respeto hacia los usuarios y los adultos mayores no tiene lugar en la estructura del estado.

Una investigación periodística determinó que la empresa PSEG-LI cortaba intencionalmente el suministro eléctrico de sus clientes Unsplash

Nueva York inicia una investigación estatal sobre prácticas de empresas eléctricas

Como medida ante los hechos, la gobernadora instruyó al Departamento de Servicio Público (DPS, por sus siglas en inglés) para el inicio de una investigación con alcance en todo el estado de Nueva York. El objetivo de este procedimiento es determinar si las expresiones detectadas corresponden a la opinión de un individuo o si señalan la presencia de un problema estructural en la forma de operar de las empresas.

Hochul señaló que las compañías de servicios tienen la obligación de poner a los usuarios en primer lugar y que los cortes de luz por falta de pago deben funcionar como un recurso de instancia final. Además, afirmó que la situación de los ciudadanos que tienen dificultades para pagar las facturas de energía “no es un asunto de risa”.

Qué respondió LIPA tras la polémica por PSEG-LI en Long Island

La Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés), que ejerce la propiedad de la red eléctrica que maneja PSEG-LI bajo un contrato de cinco años, emitió una postura oficial tras la controversia generada por el reporte de Newsday y el comunicado de Hochul.

La gobernadora Hochul apuntó contra la empresa PSEG-LI y está respondió Archivo

La entidad manifestó que espera que los clientes con dificultades financieras reciban un trato respetuoso y paciente. Además, señaló que “cualquier indicio de indiferencia o ligereza en torno al corte del suministro eléctrico será inaceptable”.