Son estadounidenses y buscan niñera de perros por una estrambótica cifra

escuchar

Una familia multimillonaria estadounidense, que actualmente vive en Reino Unido, busca una ‘niñera’ de tiempo completo para que se haga cargo de sus perros. La vacante ha llamado especialmente la atención por el gran sueldo que ofrecen: 109.500 dólares al año. La oferta se publicó hace dos semanas y ya recibió más de 400 postulaciones.

“Nuestro cliente busca una cuidadora de perros excepcional y altamente experimentada para proporcionar cuidados de primer nivel a sus dos queridas mascotas”, se lee en el anuncio publicado en LinkedIn, una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. “Realmente necesitan a alguien en la parte superior de su campo que pueda garantizar el bienestar general, la felicidad y la seguridad de sus canes”, agregó el reclutador George Dunn.

La persona seleccionada no podrá viajar diariamente al lugar de trabajo, sino que deberá mudarse con la familia a su mansión, en el distrito de Knightsbridge, en Londres, detalló el New York Post. La ‘niñera’ se encargará de supervisar y administrar los medicamentos a los canes y los transportará a sus citas médicas. También tendrá que implementar un régimen de ejercicio basado en “técnicas de refuerzo positivo para mantener y mejorar su entrenamiento”.

La vacante se publicó hace dos semanas y ya recibió más de 400 solicitudes Linkedin.com

Los propietarios de las mascotas buscan a alguien que esté dispuesta a trabajar en horarios extendidos, ya que habrá labores que deban realizarse durante la noche, los fines de semana y días festivos “para satisfacer las necesidades de nuestros perros y de nuestra familia”, detallaron. Asimismo, explicaron que los interesados deberán ser capaces de “manejar información confidencial con la máxima discreción”.

La publicación se viralizó de inmediato y recibió decenas de comentarios en LinkedIn. Los usuarios detallaron las razones por las que deberían elegirlos para el trabajo. Algunos dudaron sobre la veracidad de la oferta, ya que consideraron que el salario era demasiado alto. “Hola George, ¡te he enviado mi solicitud! Tengo muchos años de experiencia profesional como cuidadora de perros de primera categoría. Tengo más información para ampliar que espero podamos discutir en una entrevista”; “Un trabajo de jubilación que me gusta, ¿pero es de verdad o es una broma? Porque estoy tratando de pagar mis cuentas. ¿Dónde me inscribo?, soy una enfermera matriculada, por lo tanto, este trabajo es ideal para mí”; “Finalmente, un puesto en donde mi educación escolar es relevante. Lástima que soy canadiense”, escribieron.

La cuidadora de perros deberá supervisar a las mascotas en todo momento, incluidos los fines de semana y días festivos Unsplash

¿Cuál es la pago promedio de una ‘niñera’ de perros en EE.UU.?

Según ZipRecruiter, una bolsa de trabajo en línea, el salario promedio de una cuidadora de perros en Estados Unidos es de US$15,72 por hora. La tarifa más alta es de US$25, mientras que en algunas ciudades solo se paga US$5,29. La plataforma detalla que esta variación se debe a varios factores, como las habilidades, la ubicación y los años de experiencia.

ZipRecruiter identificó a las 10 urbes del país norteamericano que tienen el mejor pago para ese empleo, sin embargo, ninguno se acerca a la cantidad que ofrece la familia multimillonaria. El más alto corresponde a Sunnyvale, en California, y es de US$41.031, las siguientes posiciones son:

Livermore, California: US$40.545

Kent, Washington: US$39.553

Vacaville, California: US$39.450

Arcilla, California: US$39.080

Hillsboro, Oregon: US$38.951

Cambridge, Massachusetts: US$38.843

US$38.843 Manhattan, Nueva York: US$38.779

Rochester, Minnesota US$38.574

Arlington, Virginia: US$38.466

LA NACION