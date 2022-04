Sorprendió a su hijo en el aeropuerto de Los Angeles y su reacción se hizo viral

Muchos niños seguramente sueñan con que su papá los recoja de algún lugar a bordo de una Lamborghini o de los coches de lujo con los que juegan o incluso ven en películas y videojuegos. A un chico de Los Ángeles, Estados Unidos, le ocurrió y su sorpresiva reacción se volvió viral en TikTok.

El usuario @jeffloagz, cuyo nombre real es Jeff Logan, compartió un video en el que se observa cómo pasó por su hijo en el aeropuerto en el lujoso automóvil, pero este no podía creerlo. En un primer momento, ni siquiera se percató de que se trataba de su papá, hasta que él se bajó del vehículo.

La grabación se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, según lo que se puede leer en los comentarios. Fue publicada con la leyenda “Surprising my son in a Lamborghini”, que en español significa “sorprendiendo a mi hijo en una Lamborghini”.

En el comienzo, el menor solo observaba con admiración el vehículo, pues nunca se imaginó que fuera su papá quien lo estuviera conduciendo. Una vez que se detuvo al lado de la banqueta, frente a él, el pequeño volteó desconcertado por todos lados, hasta que vio a su padre descendiendo del lujoso automóvil.

Sorprendió a su hijo en una Lamborghini y su reacción se hizo viral

Este video ya acumula poco más de 19,6 millones de reproducciones, 3,6 millones de reacciones y 7000 comentarios. El usuario tiene muchos más, pues se dedica a compartir contenido con sus hijos y sobre todo videos motivacionales sobre entrenamiento físico.

Entre los comentarios, hay diversidad de opiniones y hasta debate, pero sobresalen los que le aplauden la acción de haber sorprendido a su hijo, pues en el clip este parece bastante emocionado, abrazando a su papá luego de ver el automóvil de lujo que llegó por él.

Otros videos del papá que sorprendió a su hijo en un Lamborghini

Y es que Jeff Logan comparte graciosos momentos con sus hijos. Otro de los videos de su cuenta de TikTok que se volvió viral y que tiene millones de reproducciones, es en el que muestra a su pequeño comiendo los tradicionales totopos mexicanos, acompañados de una salsa.

El video sobresale con la descripción “Trying to teach my son the double dip rule”, que quiere decir en español: “Tratando de enseñarle a mi hijo la regla de la doble inmersión”. El bebé aparece sumergiendo la tortilla dorada en su salsa roja.

Al parecer, al momento de la grabación, ambos se encontraban solos en un restaurante de comida mexicana, según lo que Logan explicó en los hashtags usados en la descripción de su video.

Otros videos del papá que sorprendió a su hijo en un Lamborghini

Esa grabación acumula casi cinco millones de reproducciones, poco más de 300 mil me gusta y 1600 comentarios. Jeff se dedica al entrenamiento físico, por lo que la mayoría de su contenido en la red social se enfoca en dar consejos sobre cómo realizar algunas rutinas de ejercicio o simplemente motivar a sus más de 180 mil seguidores.

En general, aparece entrenando, tomando proteína y aplicando diferentes técnicas para hacer crecer sus músculos. Su personalidad le ha llevado a obtener tal cantidad de seguidores, con quienes platica de su día a día y comparte vivencias personales.