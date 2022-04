Así reaccionaron los empleados de Twitter a la noticia de que Elon Musk compró la empresa

Finalmente, Elon Musk logró su cometido: la compra de Twitter. Este lunes, el directorio de la compañía aceptó la oferta que rehusó hace unas semanas y la vendió por US$44.000 millones. El CEO, Parag Agrawal y el presidente de la junta, Bret Taylor anunciaron a los empleados que la red social funcionaría como de costumbre hasta el efectivo cierre del acuerdo multimillonario durante el transcurso del año. Asimismo, respondieron las dudas que plantearon los empleados, sobre todo, si existiría algún acuerdo de compensación y si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresaría a la plataforma, de acuerdo con el audio de una llamada que obtuvo CNN.

Todo ocurrió en menos de un mes. Musk se convirtió en uno de los mayores accionistas de Twitter, pero primero se le ofreció y rechazó un puesto en el directorio, luego hizo una oferta por la compra de las acciones y finalmente sumó a la red social a su lista de empresas, como Tesla y SpaceX, tras lograr un acuerdo para comprar la marca a US$54,20 por acción.

En menos de un mes y tras superar obstáculos legales y corporativos, Elon Musk se hizo del la mayor parte del componente accionario de Twitter

Otra de las preguntas planteadas por los empleados, también segun CNN, giró en relación al porvenir de la compañía en cuanto a la flexibilización de las restricciones de contenido, que además fue una de las banderas que ondeó el sudafricano bajo el argumento de la libertad de expresión.

En ese sentido, Agrawal explicó a los trabajdores que no se esperaban grandes cambios antes del cierre del trato, que implica la aprobación de los demás accionistas y de las entidades regulatorias estadounidenses. Ambas partes consideraron que sucederá antes que acabe el año. De esa manera, transmitió tranquilidad al equipo de trabajo cuando manifestó que “no había planes de despidos hasta el momento” y que las políticas de trabajo remoto también se mantendrían. “De aquí al cierre, seguiremos con la toma de decisiones como siempre lo hemos hecho, guiados por los principios que manejamos”, expresó el CEO, quien tiene apenas cuatro meses en el cargo.

Sin embargo, no descartó que no se produjeran modificaciones, debido a que “las cosas cambiaron”, y expresó que se refería al impulso de una transformación positiva que fortaleciera a la empresa. “Una vez que se cierre el acuerdo, se podrían tomar lineamientos diferentes”, advirtió.

Elon Musk compró Twitter por US$44.000 millones y el cierre del acuerdo se hará durante el transcurso del año

Por otra parte, señaló que espera pasar tiempo con el nuevo accionista mayoritario para explicarle cuáles eran los principios que definían a Twitter. También manifestó que los ejecutivos de la compañía buscarían crear el espacio para que los trabajadores hicieran las preguntas directamente a Musk.

En relación a la posibilidad de que Donald Trump regresara a Twitter luego de que su cuenta fuese eliminada a principios del año pasado, dejó la respuesta en suspenso y explicó que sería algo que de definiría luego de la compra efectiva de la compañía. No obstante, el expresidente no tardó en manifestar de manera tajante ante Fox News: “No volveré a Twitter. Me quedaré en Truth”.

Elon Musk advirtió a sus seguidores que no abandonaran la plataforma porque "de eso se trataba la libertad de expresión (Crédito: Twitter/@elonmusk)

Más adelante, hubo preguntas en relación al “compromiso de Twitter con la ética y responsabilidad de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático”, y el CEO manifestó que hasta el momento la compañía se consideraba líder en el área y que lograron atraer a las mentes más brillantes en la materia, pero advirtió que “parecería que los valores del nuevo dueño no estarían alineados con los actuales”. Sin embargo, no dio profundizó en detalles.

Hace pocas horas, Musk publicó varias reflexiones en la plataforma en relación a la compra de la compañía y expresó que “esperaba que sus mayores detractores se mantuvieran en Twitter, porque de eso se trataba la libertad de expresión”.