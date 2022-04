Es tiktoker y muestra cómo logra engañar a sus seguidores con increíbles trucos desde el patio de su casa

Una influencer se hizo viral en TikTok después de revelar cómo fingía tomas de lugares en los que no estuvo, y todo desde el patio trasero de su casa. Kendall Kiper, de 20 años, de Atlanta, Georgia, es una creadora de contenido a tiempo completo a quien las marcas contratan para promocionar productos y servicios en Instagram. Para una reciente publicación, la joven tenía que hacer una sesión de fotos con temática playera, pero como no vivía cerca de ninguna costa, se obligó a sí misma a crear su propio paraíso de arena.

Kiper, quien suma más de 100 mil seguidores entre Instagram y TikTok, es famosa en redes sociales por revelar en sus videos cómo logra cada encargo que recibe, así como mostrar la “realidad vs. la ficción”. Con motivo del tema en la playa, tuvo que ser creativa y reveló que compró seis bolsas de arena por solo US$45 para construir un fondo “real”, según consignó Daily Mail.

En la foto de la influencer posa como si estuviese de vacaciones en la playa (Crédito: TikTok/@kendallkiper)

En la publicación que rápidamente sumó miles de “Me gusta” y recibió cientos de comentarios, se la pudo ver a la joven en una sesión de fotos mientras lucía un traje de baño sobre una toalla y posaba como si realmente estuviera en la playa. Sin embargo, las imágenes se tomaron en el patio trasero de su casa donde son inexistentes la arena y el agua salada. La toma final mostró a Kendall como si efectivamente hubiese viajado para cumplir con el encargo.

Asimismo, la influencer contó en un video que ya cuenta con más de diez millones de reproducciones y que tituló “Slavy Home Depot”, que la arena usada para simular la playa la compró en un almacén de productos para el hogar. Además, desde que descubrió que cada bolsa no llega a los diez dólares, las usa como una práctica común para producir su contenido.

Una influencer mostró cómo simula fotos perfectas de playa para sus redes sociales

En el video, la joven describió todo lo que debía hacer para lograr las mejores fotos. “Ustedes no entienden mi lucha. Yo vivo en el campo, hablo del pueblito más pequeño y sureño que puedan imaginar. Así que ‘una chica tiene que hacer, lo que una chica tiene que hacer’”, expresó entre risas en el video.

Los comentarios frente a la astucia de Kendall no fueron pocos. Mientras algunos se mostraron desconcertados por su astuto truco de Instagram, otros la elogiaron al máximo y le agradecieron por la sinceridad que sentían que la joven manifestaba en cada una de sus publicaciones. “¡Este es el mejor truco del año”, “Demasiado dedicada al contenido”, “¡Y dicen que los creadores de contenido no son creativos!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Kendall compró 45 dólares en bolsas de arenas para llevar la playa al patio trasero de su casa (Crédito: TikTok/@kendallkiper)

Según reseñó New York Post, Kiper se sorprendió por el aplauso viral por su honestidad. “Se siente como un sueño hecho realidad que esto suceda, especialmente después de que tuve tantas ganas de renunciar durante el último año”, expresó la joven quien también es tatuadora.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. También reveló que recibió muchos comentarios llenos de odio, principalmente de personas que calificaron sus acciones como “tristes” y otros le expresaron que “creaba una falsa realidad”. Kendall manifestó que no se sentía de acuerdo con ninguna de esas opiniones. “Cuando la gente es grosera al respecto, solo recuerdo la suerte que tengo de hacer esto. No permitiré que nadie que no conozco me impida hacer lo que amo, por diversión o por negocios”, dijo.

Por otra parte, destacó que no trabaja sola, y que como podían ver en sus videos y fotos, existía un importante trabajo de producción antes de las tomas. De esa manera, reveló que si bien usa un trípode, es su madre su verdadera ayudante, junto a quien con mucho ingenio y paciencia, logran contenido por el cual la joven cobra “importantes” sumas de dinero.