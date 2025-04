Steve McMichael, leyenda de los Bears, muere a los 67 años tras luchar contra enfermedad neuronal

CHICAGO (AP) — Steve McMichael, astro defensivo del equipo de los Bears de Chicago que ganó el recordado Super Bowl de 1985, ha fallecido tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tenía 67 años.

McMichael, cuyo carisma lo convirtió en una figura destacada en la Ciudad de los Vientos durante décadas y en un candidato natural para la lucha libre profesional falleció el miércoles por la tarde, informó su publicista, Betsy Shepherd, a The Associated Press.

Elegido All-Pro en 1985 y 1987, McMichael fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2024. Jugó en 191 partidos consecutivos, un récord de la franquicia, desde 1981 hasta 1993 y ocupa el segundo lugar después de Richard Dent en la lista de capturas de por vida de los Bears con 92 y media.

Su última temporada en la NFL fue con Green Bay en 1994.

Ya fuera aterrorizando a los oponentes o discutiendo sobre los Bears en la radio deportiva, el hombre conocido como "Ming The Merciless" y "Mongo" por el personaje en "Blazing Saddles" que noqueó a un caballo, siguió siendo una presencia prominente en Chicago mucho después de retirarse del emparrillado.

También pasó cinco años en la lucha libre profesional a finales de la década de 1990.

La personalidad audaz de McMichael y su disposición a decir lo que pensaba lo hicieron un candidato idóneo para el cuadrilátero. Comenzó a trabajar para World Championship Wrestling en el apogeo de las "Guerras de los Lunes por la Noche".

McMichael reveló en abril de 2021 que estaba luchando contra la ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, que afecta las células del cerebro y la médula espinal, causando pérdida de control muscular.

"Jamás imaginé que esto iba a terminar así", dijo McMichael al diario Chicago Tribune.

McMichael había estado experimentando hormigueo en sus brazos durante algún tiempo, por lo que pensó que era un problema de cuello o columna derivado de sus días en el fútbol americano o su trabajo como luchador. Un neurocirujano en la Clínica Mayo sugirió en septiembre de 2020 que tenía ELA. McMichael buscó otras opiniones, y en enero de 2021, los médicos en Chicago confirmaron el diagnóstico.

Aunque se retiró prácticamente de la vida pública tras el anuncio, fotos publicadas en redes sociales por amigos y excompañeros mostraron su declive. McMichael pasó de ser un gigante de 122 kilogramos que solía desplazar a los linebackers y lanzar a los luchadores de cabeza a la lona con el "Azotón Mongo" para convertirse en un hombre extremadamente delgado, postrado y conectado a máquinas mientras su cuerpo decaía.

"Tiene miedo de morir y no debería porque es el hombre más rudo que he conocido por dentro y por fuera", comentó su esposa Misty McMichael en declaraciones a la AP antes de su inducción al Salón de la Fama el tres de agosto de 2024. "Es un buen hombre. Va a estar en el cielo antes que cualquiera de nosotros, así que no sé de qué tiene miedo. Pero le he dicho que por favor aguante hasta la (inducción) y luego, ya sabes, no quiero verlo sufrir más. Ha estado sufriendo".