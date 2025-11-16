Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 16 de noviembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
Sismo a 54 km S of Whites City, New Mexico
- Latitud: 31.69
- Longitud: -104.44
- Profundidad: 4.2
- Magnitud: 2.7
- Localización: 54 km S of Whites City, New Mexico
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
- 1
Quiénes pueden tramitar la Border Crossing Card para cruzar la frontera de EE.UU. sin problemas
- 2
La ciudad más segura para vivir en Florida es de las mejores en EE.UU., según un estudio
- 3
Cheques de reembolso de US$2000: qué se sabe del incentivo anunciado por Donald Trump en 2025
- 4
Es hijo de un científico argentino, trabaja como experto en Stanford y ahora produce una bebida energética con mate