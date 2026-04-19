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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 19 de abril
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 56 km S of Whites City, New Mexico
- Latitud: 31.66
- Longitud: -104.37
- Profundidad: 3.0
- Magnitud: 2.2
- Localización: 56 km S of Whites City, New Mexico
Sismo a 57 km S of Whites City, New Mexico
- Latitud: 31.66
- Longitud: -104.37
- Profundidad: 4.4
- Magnitud: 2.2
- Localización: 57 km S of Whites City, New Mexico
Sismo a 19 km ESE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.33
- Longitud: -119.03
- Profundidad: 5.5
- Magnitud: 2.0
- Localización: 19 km ESE of Silver Springs, Nevada
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
LA NACION
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