Tiene 102 años, vive en Nueva York, trabaja cuatro horas al día y encontró su pasión en una actividad simple: “Es un desafío”

George Strausman, un hombre de 102 años que vive en Nueva York, sorprende a muchos por su vida activa. Además de trabajar cuatro días por semana a su edad, en la vejez descubrió su pasión por la cerámica. En sus días libres, el centenario toma clases de esta actividad, aunque aún no está contento con los resultados y cree que puede hacerlo mejor.

Quién es George Strausman, el hombre de 102 años de Great Neck que toma clases de cerámica

El hombre vive en Great Neck, una zona ubicada en Long Island, Nueva York. En diálogo con CBS News, contó su actualidad y habló sobre la vitalidad que mantiene a pesar de su edad avanzada.

Según comentó el propio Strausman, a los 102 años trabaja cuatro veces a la semana. Aún se desempeña en la empresa de construcción de su familia en la que trabajó por décadas.

Más allá de sus hábitos de salud y el nivel de actividad que mantiene en sus tareas laborales, Strausman se destaca por una pasión a la que dedica su día libre de la semana. El hombre descubrió esta fuerza de voluntad cuando ya era un adulto mayor.

Hace una década, cuando tenía 92 años de edad, el hombre comenzó a tomar clases de cerámica. “Es algo interesante y es un desafío hacerlo bien”, contó a CBS News y además indicó que siempre a lo largo de su vida trabajó con sus manos.

A pesar de que toma clases de cerámica hace diez años, Strausman asegura que no está conforme con sus piezas Gentileza CBS News

Strausman realiza el curso en el Programa de Educación Comunitaria del Distrito Escolar Great Neck Free Union. En ese espacio, se mezcla con personas de todas las edades y niveles y le da espacio a su disfrute por la actividad.

La historia de Strausman: por qué a los 102 años busca perfeccionar su técnica en cerámica

En la entrevista, el centenario habló sobre su interés por la actividad, pero dejó claro que aún no está conforme con el nivel que muestra y mantiene el deseo de mejorar y realizar alguna pieza que realmente le guste.

“Todavía no estoy satisfecho con lo que hago. Quizás algún día llegue a ser lo suficientemente bueno como para estarlo”, opinó Strausman sobre su trabajo de cerámica.

Strausman toma clases de cerámica a sus 102 años Great Neck Community Education

Según su esposa, Nancy, todas las semanas, el hombre regresa a su casa con una pieza con la que no está conforme. Todos los objetos que no alcanzan sus estándares de calidad terminan empaquetados en armarios y cajas de cartón.

A pesar de su frustración por no haber podido llegar al nivel deseado en estos años, Strausman sostiene que lo logrará en un futuro y que cuando lo consiga será una “sensación maravillosa”.

Great Neck: el programa comunitario que ofrece clases de cerámica en Nueva York

Según el sitio web del Programa de Educación Comunitaria del Distrito Escolar Great Neck Free Union, además de cerámica se ofrecen otros cursos y actividades para los interesados.

Entre ellas se mencionan:

Clases de conducir

Clases de arte sobre distintas disciplinas como caligrafía china.

como caligrafía china. Excursiones a casas de té y a la Colección Frick, un museo de arte ubicado en Manhattan.