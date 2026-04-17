El plan del miedo de Trump: la nueva realidad de la ciudadanía americana tras endurecimiento de las políticas migratorias

Las medidas del gobierno de Donald Trump influyeron en las solicitudes de la ciudadanía americana, según muestran los números. Una evaluación de datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) evidenció no solo cifras de peticiones rechazadas, sino también que cada vez menos migrantes comienzan el trámite.

Así están los números de ciudadanía estadounidense, según el Uscis

A partir de los datos que compartió el Uscis sobre los últimos meses, NPR elaboró un análisis sobre las cifras y los motivos que hay detrás. Los números muestran una tendencia: cada vez menos personas se atreven a solicitar la ciudadanía de EE.UU.

Los datos del Uscis mostraron las tendencias sobre aprobaciones y solicitudes para obtener la ciudadanía estadounidense en el segundo gobierno de Trump Wilfredo Lee - AP

Según esta información, los números de solicitudes aprobadas y denegadas fueron volátiles durante 2025. A partir de junio, se estabilizaron durante cuatro meses.

Sin embargo, luego comenzó una baja sostenida que hasta enero de 2026 no encontró piso. Más allá de los trámites de ciudadanía americana denegados, los datos dejan ver especialmente una baja en las aprobaciones, que se relaciona con una menor cantidad de solicitudes presentadas.

En noviembre, solo 41.478 personas realizaron una petición para naturalizarse, lo que era hasta ese momento la cifra más baja del 2025. La tendencia continuó y se reflejó en la cifra de 32.862 aprobaciones de enero de 2026.

Esto no solo es inferior a lo que mostraron meses anteriores, sino que también es un número récord desde que el Uscis comenzó a recopilar estos datos. Estadísticamente, nunca en la historia se habían registrado tan pocas solicitudes de naturalización como en enero de este año.

Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump generaron una tendencia a la baja en las solicitudes de la ciudadanía estadounidense BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Expertos adjudican este comportamiento no solo a la línea discursiva de Trump, sino a las medidas casi sucesivas de suspender temporalmente las aplicaciones para 19 países y luego para otras 20 naciones.

El 2025 fue un año volátil en las solicitudes de ciudadanía estadounidense al Uscis

Más allá de la tendencia a la baja sobre el final del año que continúa en el inicio de 2026, no todo el 2025 tuvo la misma tónica.

Por ejemplo, durante el primer semestre la administración Trump aprobó un número récord de naturalizaciones. En el punto más activo del año, se llegaron a conceder 88.488 nuevas ciudadanías en un mes, lejos de las casi 33.000 de enero.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

Por qué cambió la tendencia de la ciudadanía estadounidense: de aprobaciones récord a mínimos históricos

Según comentó Felicia Escobar Carrillo, exjefa de gabinete del Uscis durante el gobierno de Joe Biden, a NPR, el aumento en los rechazos sumado a otras medidas de la administración Trump erosionaron la confianza de muchos migrantes en el sistema estadounidense.

Al no creer en la transparencia y sus posibilidades de obtener un buen resultado, muchos potenciales solicitantes se abstienen de comenzar formalmente el trámite.

En esa misma línea, Theresa Cardinal Brown, consultora de inmigración, señaló otro motivo que también explicaría el pico de solicitudes en los primeros meses de 2025.

Ante la nueva llegada de Trump al gobierno y la amenaza de que el proceso se vuelva más difícil, muchos aceleraron su solicitud de ciudadanía y la presentaron lo antes posible, lo que dio lugar al máximo de trámites.