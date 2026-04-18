Messi lo ganó todo, pero le falta cumplir un sueño: la foto con Michael Jordan que sigue esperando en 2026

Lionel Messi tiene millones de seguidores que quisieran sacarse una foto con él, pero también conserva sus propios ídolos. El astro argentino reveló hace un tiempo que es admirador de Michael Jordan y que desearía poder tener una imagen con la leyenda de la NBA.

Lionel Messi habló sobre Michael Jordan y su fanatismo

En 2024, el capitán de la Selección de Argentina le dijo al medio Clank! quién era su deportista favorito. Después de ver la serie The Last Dance, se deslumbró por la historia del basquetbolista. “Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay”, expresó.

En ese sentido, a Messi le encantaría sacarse una foto con la leyenda del baloncesto, por la gran admiración que le tiene. “Me pidieron tantas fotos... ¿Por qué yo no puedo tener una con él? Sería algo muy lindo", sumó.

Además, el ocho veces ganador del Balón de Oro consideró que Jordan es uno de los deportistas más destacados en la historia mundial: “Después de haber visto la serie y conocer su historia, es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet”.

Messi confesó que él también tiene a su propio ídolo (AP Photo/Marta Lavandier, File) Marta Lavandier - AP

Hasta el momento, el rosarino nunca ha estado en un mismo evento que Jordan, o al menos no hay registros al respecto. Tampoco se ha confirmado algún encuentro personal entre ambas estrellas, por lo que hasta 2026 ese deseo de Messi sigue vigente.

La trayectoria de Michael Jordan, el baloncestoista que Messi admira

Michael Jeffrey Jordan nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de febrero de 1963, según Olympics. Con una estatura de 1,98 metros se consolidó como el mejor jugador de baloncesto de la historia y fue votado cinco veces como el mejor jugador de la NBA.

Asimismo, ganó dos medallas olímpicas de oro y fue seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls. “Para aprender a triunfar primero hay que aprender a fracasar”, fue una de sus frases más icónicas y que aún resuena en muchos recintos deportivos.

No obstante, es de destacar que el baloncesto no fue el primer deporte en que Michael Jordan brilló. Cuando tenía 12 años jugó en la Little League de béisbol en Estados Unidos. Según el medio citado, su equipo fue campeón estatal y fue nombrado el Jugador Más Valioso de Carolina del Norte.

Michael Jordan tiene 60 años actualmente @NASCARONFOX

Él mismo ha admitido que ser una figura del baloncesto siempre fue su sueño. Desde que jugaba con su hermano en el patio trasero de su casa se dio cuenta que su verdadera pasión era anotar canastas.

Dónde ver The Last Dance, la serie biográfica de Michael Jordan

La serie de diez episodios está disponible en Netflix. Se narra la historia de ascenso que tuvo Michael Jordan hasta llegar a la cima del deporte a nivel mundial. También se incluye material de la temporada 1997‑1998 que jugó con los Chicago Bulls.