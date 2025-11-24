Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 24 de noviembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
