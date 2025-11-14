LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 14 de noviembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 14 de noviembre
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 14 de noviembre

¿Dónde es más probable que ocurra un terremoto en los Estados Unidos?

Estados Unidos es uno de los países donde hay más riesgo de que se produzca un terremoto. La costa oeste de este país es la más propensa a sufrir sismos por su cercanía con el “cinturón de fuego” o “anillo de fuego” del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Sin embargo, algunos estados del centro también pueden ser afectadas por este tipo de fenómeno natural por sus zonas montañosas.

Un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) subraya que casi el 75% del territorio estadounidense puede experimentar terremotos dañinos en el futuro. Washington DC, Filadelfia, Nueva York y Boston son algunos de los estados que entran en esta zona de riesgo. No obstante, los de mayor potencial en verse afectados siguen siendo California, Alaska y Hawái.

Sismo a 11 km N of Hilltop, Texas

  • Latitud: 28.80
  • Longitud: -99.16
  • Profundidad: 9.4
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 11 km N of Hilltop, Texas

Por qué ya no se debe usar la “escala sismológica de Richter”

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, se utilizó por mucho tiempo para medir justamente la magnitud de un sismo. Fue establecida en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter y su colega Beno Gutenberg. Sin embargo, en el siglo XXI se reemplazó, porque originalmente había sido creada para medir temblores débiles. Al momento de calcular la magnitud de un movimiento telúrico más intenso, no puede diferenciar todos los terremotos más grandes y los interpreta como similares.

En la actualidad, su sucesora es la escala sismológica de magnitud de momento, que se introdujo por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979. Esta coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter, pero sirve para medir la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6,9, que es el punto en que empieza a falla la anterior.

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
    1

    Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas

  2. Por qué caen de los árboles en Florida y cuál es la advertencia de las autoridades
    2

    La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades

  3. Los animales que causan un gran problema en los parques estatales de Texas y su plan de acción
    3

    No son las serpientes de Texas: los animales que causan un gran problema en los parques estatales

  4. Clima invernal: la ciudad de Texas que se congela más que Chicago
    4

    Ola de frío: la ciudad de Texas que se congela más que Chicago

Cargando banners ...