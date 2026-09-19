Abandonó Texas con dos maletas y voló a Europa, donde paga US$1000 de alquiler y asegura que es más feliz

Leah Young tenía 34 años cuando decidió dejar Dallas, Texas, y mudarse a Europa. En 2015 viajó a España para trabajar en un programa de enseñanza y pensaba quedarse solamente un año. Más de una década después, vive en Lyon, Francia, donde asegura que encontró una vida más accesible y satisfactoria. Paga US$1104 de alquiler y admitió que el ahorro es un punto clave.

De Texas a Europa: el viaje que empezó con dos maletas

Según contó a Business Insider, siempre había querido vivir en otro país y durante su adolescencia y sus años universitarios buscó oportunidades de intercambio y estudios en el exterior. Por este motivo, se mudó de Texas a España y posteriormente a Alemania, Argentina, Brasil y Francia.

Leah Young dejó Dallas en 2015 para trabajar como docente en España y, después de vivir en distintos países, se instaló en Lyon, Francia. Instagram Leah Young

El cambio llegó cuando una amiga le habló de un programa de enseñanza gestionado por el gobierno español. Aunque trabajaba en una industria completamente diferente, decidió postularse porque lo vio como una oportunidad concreta para vivir en Europa.

“Pensé que pasaría solo un año en el extranjero, luego volvería a Texas y viviría mi vida como siempre”, relató Young. Sin embargo, aquel año se convirtió en una estadía mucho más extensa.

La mudanza tampoco fue sencilla. Antes de viajar tuvo que resolver el trámite de la visa, el seguro médico, su teléfono, el auto y qué hacer con las pertenencias que tenía en Estados Unidos. Además, el salario inicial era de €700 mensuales, equivalentes a unos US$813.

Finalmente, dejó Estados Unidos con pocas pertenencias. “Me fui del país con nada más que dos maletas y una visa”, recordó.

Leah Young dejó Texas en 2015 y vivió en varios países antes de instalarse en Lyon, Francia, donde asegura que encontró una vida más feliz y accesible Freepik

Vivió en España, Alemania, Argentina y Brasil antes de llegar a Francia

España fue solo el comienzo. Young permaneció allí durante cinco años y después pasó dos años en Alemania, uno en Argentina y otro en Brasil. En 2025 llegó a Francia y terminó instalándose en Lyon.

La ciudad también le permitió encontrar algo que había buscado durante sus distintas experiencias en Europa, vínculos sociales. Según explicó, en algunos lugares le había costado relacionarse con otras personas. “Como texana, soy extrovertida y quiero hacer amigos y construir una comunidad”, explicó. En Lyon, en cambio, aseguró que le resultó más sencillo conocer gente.

Young pasó cinco años en España, dos en Alemania y un año en Argentina y Brasil antes de establecerse en Francia Instagram Leah Young

Cuánto paga de alquiler y por qué no quiere volver a Texas

Uno de los aspectos que más destaca Young de su vida actual es el costo de su vivienda. Paga €950, equivalentes a US$1104 mensuales, por un departamento de una habitación de unos 678 pies cuadrados (63 metros cuadrados), ubicado en un edificio histórico que, según contó, data del siglo XVI.

El inmueble tiene paredes de piedra, techos altos con vigas de madera y grandes ventanas francesas que dan hacia el casco antiguo. Young también señaló que puede escuchar el campanario de la zona cada media hora.

Los gastos varían según la época del año. Durante el verano puede pagar unos €50 (US$58) de servicios porque no utiliza aire acondicionado, mientras que en los meses más fríos la calefacción puede elevar la factura hasta unos €350 (US$407).

La texana mostró cómo fue su paso en Argentina

En alimentos, calcula unos €60 (US$70) semanales. Suele comer afuera dos veces por semana y, según su experiencia, una copa de vino o una cerveza puede costar alrededor de €5 (US$6). Como no tiene auto, utiliza el tren y asegura gastar menos de US$10 por semana en transporte.

La atención médica también es una de las razones por las que prefiere vivir en Europa. “La calidad es excelente, pero no parece que cueste un millón de dólares, como ocurre en Estados Unidos”, afirmó.

Aunque extraña a su familia, sus amigos y algunos aspectos de la vida estadounidense, también reconoce que echa de menos la comida de Texas, especialmente el steak y la cocina Tex-Mex.

A pesar de esto, no quiere volver a instalarse en Estados Unidos. “De todos los cambios que hice, soy más feliz aquí. Se siente como mi hogar”, afirmó. Actualmente, es dueña de Fearless Abroad, una empresa que ayuda a trabajadores remotos estadounidenses a instalarse en Europa.