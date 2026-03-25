Viven en Miami y quieren volver a Venezuela, pero no pueden: quedaron varados en el aeropuerto

Un grupo de venezolanos se encuentra varado en Miami tras haber sido víctima de una presunta estafa en la gestión de salvoconductos, un documento que permite a ciudadanos sin pasaporte vigente regresar a su país. Los migrantes anhelan volver a Venezuela lo más pronto posible.

Cómo fue su intento de regresar a Venezuela

De acuerdo con su testimonio, tenían pensado viajar a Venezuela con un salvoconducto. Sin embargo, el proceso para obtenerlo resultó más complejo de lo esperado debido a que debe solicitarse en un consulado venezolano, algo que hoy no existe en Estados Unidos.

Viajaron a Miami desde Venezuela, pero los estafaron con los documentos y llevan una semana varados en el aeropuerto

Ante esta problemática, recurrieron a gestores contactados a través de redes sociales, quienes prometían tramitar el documento. Cuando lo obtuvieron, compraron sus boletos para retornar a Venezuela.

Sin embargo, cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami, la aerolínea los rechazó porque los salvoconductos eran falsos.

“Contacté al gestor y me dijo que me va a resolver el problema, pero me da miedo porque me pueden poner una multa en Venezuela”, dijo Jennifer Bravo en diálogo con Telemundo 51.

El estatus actual del grupo venezolano en Miami

Al no poder viajar, los venezolanos se quedaron varados en el aeropuerto hasta que la organización Hermanos de la Calle intervino y les ofreció refugio en un motel.

El grupo espera regresar a Venezuela Captura de pantalla/Telemundo 51

Mientras se encuentran en el motel, el grupo pide volver al país caribeño dado que no cuentan con otros familiares en Estados Unidos.

“Ya no tengo familia acá. A mi esposo lo deportaron, me quedé sola con mis hijas y por eso quiero regresar a mi país”, contó Yelitza Pérez.

“Que nos den una mano para poder regresar a Venezuela. Eso es lo que queremos, poder retornar al país, nada más”, expresó Carlos Machado. “No tengo una persona que pueda ir a Caracas a hacerme ese proceso”.

En qué consiste el salvoconducto y cómo se tramita

El salvoconducto es un documento que permite a los venezolanos viajar a su país en caso de no contar con el pasaporte válido, ya sea porque está vencido, extraviado, hurtado o deteriorado.

Vuelos a Venezuela: Copa Airlines anuncia el regreso de rutas estratégicas desde abril Facebook Copa Airlines / Archivo

Para tramitar el documento, se requiere ser venezolano por nacimiento o naturalización. Luego, debe realizar el registro consular y presentar estos documentos, según consignó el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores:

Denuncia de la pérdida, robo, hurto o extravío del pasaporte en formato PDF.

Original y copia del boleto aéreo (sellado por la aerolínea).

Copia del pasaporte venezolano.

Foto tamaño carnet.

Preguntas y respuestas sobre el caso de los venezolanos en Miami

¿Qué ocurrió en el aeropuerto?

Tras comprar sus boletos y presentarse en el Aeropuerto Internacional de Miami, la aerolínea les negó el embarque a un grupo de venezolanos al detectar que sus salvoconductos eran falsos.

¿Cuál es la situación actual de los venezolanos?

Al quedar varados, permanecieron en el aeropuerto hasta que la organización Hermanos de la Calle les brindó ayuda y los alojó en un motel. Actualmente, solicitan apoyo para poder regresar a Venezuela.

¿Por qué quieren regresar con urgencia?

Algunos integrantes aseguran no tener familiares en Estados Unidos y enfrentan situaciones personales difíciles, como separación familiar o falta de recursos.

¿Qué es un salvoconducto?

Es un documento de viaje emitido por autoridades venezolanas que permite a sus ciudadanos regresar al país sin pasaporte vigente, especialmente en casos de pérdida, robo, deterioro o vencimiento.

¿Cómo se tramita un salvoconducto?

Generalmente, debe solicitarse en una embajada o consulado venezolano y requiere presentar documentos como identificación, fotos y boletos de viaje. En países sin representación consular, como Estados Unidos, el proceso puede realizarse en línea o a través de embajadas cercanas, como las de México o Canadá.