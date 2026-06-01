Rebelión contra los centros de datos en Nueva Jersey: el plan de cuatro pasos de Mikie Sherrill

El crecimiento acelerado de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial comenzó a generar preocupación en Nueva Jersey por su impacto sobre el consumo eléctrico, el uso de agua y las tarifas de energía. Frente a ese escenario, la gobernadora Mikie Sherrill anunció este miércoles 27 de mayo un nuevo plan estatal para regular la expansión de estas instalaciones y exigir mayores controles a las compañías tecnológicas.

Por qué Nueva Jersey busca regular los centros de datos

La iniciativa fue presentada desde Trenton en una conferencia. Así, Nueva Jersey se convierte en uno de los primeros estados del país en impulsar una estrategia sobre centros de datos e inteligencia artificial.

El plan de Nueva Jersey contra los centros de datos de la IA

Según explicó la administración estatal en el comunicado oficial, el objetivo es evitar que el crecimiento de esta industria traslade mayores costos a hogares y consumidores.

“Los centros de datos se encuentran entre los mayores impulsores del aumento en los costos de energía, costos que estoy trabajando incansablemente para reducir”, afirmó Sherrill.

La gobernadora agregó que otros estados enfrentan el problema “de manera fragmentada”, mientras que Nueva Jersey busca implementar “el primer plan integral” para regular el sector.

“Al establecer estas medidas de control, haremos que los centros de datos rindan cuentas, nos aseguraremos de que aporten la parte que les corresponde y garantizaremos que nuestras comunidades no solo se beneficien de la innovación en inteligencia artificial que ocurre en nuestro estado, sino que también tengan un papel real en darle forma”, sostuvo.

Los centros de datos generan incertidumbres sobre el consumo eléctrico, el uso de agua y las tarifas de energía DATA4 - DATA4

Los cuatro puntos principales del plan de Nueva Jersey

El gobierno estatal explicó que la propuesta estará basada en cuatro ejes principales para controlar el impacto energético y ambiental de los centros de datos. Entre las medidas anunciadas aparecen:

Nuevas reglas para que los centros de datos incorporen energía limpia y financien parte de la infraestructura eléctrica necesaria para operar.

para que los centros de datos incorporen energía limpia y financien parte de la infraestructura eléctrica necesaria para operar. Mayores exigencias de transparencia sobre el consumo de agua y electricidad.

de transparencia sobre el consumo de agua y electricidad. Estándares estatales para que municipios puedan negociar beneficios económicos y ambientales con las empresas tecnológicas.

estatales para que municipios puedan negociar beneficios económicos y ambientales con las empresas tecnológicas. Reglas laborales que prioricen empleos sindicalizados y bien remunerados.

La administración de Sherrill sostiene que el objetivo es que las compañías asuman parte de los costos asociados al crecimiento de la demanda energética y no trasladen toda la carga a los usuarios residenciales.

La propuesta de Mikie Sherrill estará basada en cuatro ejes principales para controlar el impacto energético y ambiental Mikie Sherrill en X

Qué preocupa sobre los centros de datos y la inteligencia artificial

De acuerdo con el aviso del Gobierno de Nueva Jersey, el aumento de centros de datos se convirtió en uno de los grandes desafíos energéticos para distintos estados del país debido a la enorme cantidad de electricidad y agua que requieren estas instalaciones para funcionar.

El avance de la inteligencia artificial aceleró todavía más la demanda de infraestructura tecnológica, especialmente en regiones con fuerte presencia empresarial y tecnológica como Nueva Jersey.

Por ese motivo, buscan reforzar controles antes de que la expansión del sector tenga un impacto mayor sobre las tarifas eléctricas y los recursos públicos.

La gobernación también señaló que el plan apunta a fortalecer la capacidad de negociación de las ciudades frente a las grandes empresas tecnológicas.

Además, los municipios podrán exigir inversiones locales y compensaciones vinculadas a problemas como ruido, iluminación y presión sobre servicios públicos.

El aumento de centros de datos se convirtió en uno de los grandes desafíos energéticos para distintos estados del país debido a la cantidad de electricidad y agua que requieren

La estrategia energética de Mikie Sherrill en Nueva Jersey

La administración estatal relacionó este nuevo plan con otras medidas impulsadas desde el inicio del mandato para contener el aumento de costos energéticos.

Entre esas iniciativas aparecen las Órdenes Ejecutivas 1 y 2, utilizadas para congelar aumentos tarifarios y acelerar proyectos de generación energética.

También se aprobaron seis proyectos de energía solar y almacenamiento con baterías a gran escala. Por otro lado, anunciaron una expansión del programa de energía solar comunitaria hasta alcanzar los 3000 MW.