Ron DeSantis firma una nueva ley en Florida que protege a los residentes de los centros de datos de la IA

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una nueva legislación que busca frenar el impacto económico y ambiental de los grandes centros de datos en el estado. La ley SB 484 apunta evitar que los consumidores y pequeños negocios afronten en sus facturas los costos energéticos que demandan estas instalaciones tecnológicas.

Qué cambia en Florida con la ley que obliga a centros de datos a asumir sus costos energéticos

Según informó la Oficina del Gobernador en un comunicado oficial, la nueva ley prohíbe que las empresas de servicios públicos trasladen a los usuarios residenciales y a pequeños comercios los gastos asociados con los centros de datos de gran escala. La intención es que las compañías responsables de esas instalaciones asuman completamente los costos operativos y de infraestructura.

DeSantis Habló Sobre La Nueva Ley

En el texto difundido por la administración estatal se detalla que la legislación:

Impide que los costos energéticos de los centros de datos sean absorbidos por clientes residenciales y pequeñas empresas.

de los centros de datos residenciales y pequeñas empresas. Obliga a los grandes consumidores a pagar el costo total de los servicios que utilizan.

el costo total de los servicios que utilizan. Evita que los riesgos financieros vinculados a estos proyectos recaigan sobre el público.

Desde la oficina de DeSantis sostuvieron además que la medida introduce mayores exigencias regulatorias para este tipo de desarrollos tecnológicos y establece definiciones más precisas en la ley para evitar vacíos legales.

El propio gobernador reforzó ese mensaje en una publicación realizada en X, donde aseguró que la SB 484 “garantiza que los gobiernos locales mantengan la autoridad para rechazar desarrollos de centros de datos en sus comunidades, evita que los costos de estos complejos sean transferidos a los consumidores, incluidos los costos eléctricos, y protege los recursos hídricos de Florida”.

Ron DeSantis defiende la SB 484 contra subsidios a centros de datos en Florida

Durante la ceremonia de firma de la ley en Florida Polytechnic University, DeSantis defendió la necesidad de imponer nuevas reglas sobre este sector y aseguró que la legislación es pionera en Estados Unidos.

DeSantis explicó los pormenores de la ley firmada y cómo beneficia a los ciudadanos X de DeSantis

De acuerdo con FOX 13, el gobernador afirmó que la iniciativa “protege a los consumidores de pagar la cuenta de cualquier centro de datos hiperescalable en el estado de Florida”. También sostuvo que la normativa modifica las leyes estatales para regular de manera más estricta estas instalaciones de gran tamaño.

En sus declaraciones, el mandatario insistió especialmente en el impacto que estos complejos pueden tener sobre las facturas de electricidad de los residentes. “No deberías pagar ni un centavo más por la electricidad debido a un centro de datos hiperescalable”, expresó. Además, cuestionó que estas empresas puedan beneficiarse indirectamente de subsidios provenientes de usuarios comunes.

El gobernador también planteó dudas sobre los beneficios económicos reales que generan estas inversiones una vez finalizada la construcción de los complejos. Según explicó durante el acto, el proceso suele representar “una sola gran obra” que luego deja relativamente pocos puestos de trabajo permanentes.

Florida devuelve poder a municipios para regular centros de datos y consumo de agua

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es que devuelve y preserva facultades para las autoridades locales en relación con la aprobación y regulación de proyectos tecnológicos de gran escala.

El comunicado oficial de la gobernación señaló que SB 484:

Conserva la autoridad local sobre zonificación, permisos y uso del suelo.

Permite que las comunidades establezcan estándares más estrictos o rechacen proyectos.

Garantiza que los centros de datos sean correctamente clasificados y regulados.

Según FOX 13, este punto cobró especial relevancia después de que una legislación previa, la SB 180, limitara involuntariamente algunas facultades municipales sobre determinados desarrollos.

La nueva normativa también obliga a que los impactos vinculados con el consumo de agua y servicios públicos sean discutidos en reuniones públicas, lo que incrementa la transparencia para las comunidades afectadas.

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

El impacto hídrico de los centros de datos preocupa a autoridades de Florida

Otro eje central de la legislación es el uso de recursos hídricos. Las autoridades estatales remarcaron que los centros de datos necesitan enormes cantidades de agua para enfriar servidores y mantener operativos sus sistemas tecnológicos.

La oficina del gobernador explicó que la ley crea un proceso específico de permisos para grandes centros de datos y permite utilizar agua reciclada dentro del proceso de permisos. Además, establece que las modificaciones importantes en estos proyectos deberán tratarse como nuevas solicitudes.

En distintas partes de Florida comenzaron a surgir críticas por el posible impacto ambiental de estos emprendimientos. En el condado de Pinellas, por ejemplo, algunos comisionados locales impulsan restricciones más severas e incluso analizan bloquear futuros desarrollos, indicaron desde Fox 13.