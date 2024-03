Escuchar

La ley SB4 se ha convertido en una de las polémicas que enfrenta el gobierno de Texas. La legislación se promulgó en diciembre del año pasado y desde entonces se ha mantenido en una batalla legal en torno a ella. Este martes, entró en vigor por unas horas por la orden de la Corte Suprema de EE.UU., pero de nuevo fue detenida. Ante la incertidumbre, los migrantes se preguntan cuáles son sus derechos y qué deben hacer en caso de ser detenidos bajo esta legislación.

La ley permitiría a las autoridades locales detener y encarcelar a personas sospechosas de ingresar a EE.UU. sin autorización. También faculta a los jueces estatales para emitir órdenes de deportación. Hasta la tarde de este miércoles 20 de marzo, un panel de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos seguía dividido sobre si continuar con el bloqueo, de acuerdo con Reuters.

Texas ha sido criticado por medidas históricas para fortalecer los esfuerzos de seguridad fronteriza Facebook Greg Abbott

Abogados aconsejan a los migrantes sobre la ley SB4

Jose Jordan, abogado de inmigración, de Los Ángeles, California, dijo para Telemundo que uno de los consejos principales que les da a los inmigrantes al ser detenidos por una patrulla policial es no ponerse nervioso. “Lo que tienen que hacer es simplemente darle la licencia de conducir de un vehículo. Darle su seguro, que son cosas por las que siempre tienen (los policías) derecho a preguntar”.

En caso de que se les pregunte por su estatus migratorio, el profesional advierte que no tienen que decir nada al respecto. Una respuesta concreta podría ser: “Basado en la información que me dio mi abogado, no tengo que contestar esa pregunta. Con respeto, declino responder”. A su vez, les sugiere pedir un abogado.

Agentes detienen a migrantes en la frontera entre Texas y México, en Eagle Pass, Texas, el 3 de enero de 2024. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Eric Gay - AP

Por su parte, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó para CNN que quienes hayan entrado legalmente al país y tengan una estadía autorizada, pueden llevar todos los documentos que acrediten su estatus para mostrarlos siempre que sea necesario. “Si estás en algún trámite, por ejemplo, asilo pendiente, llevar esa documentación”.

¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes en EE.UU.?

Por su parte, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), una organización que brinda capacitación jurídica, materiales educativos y promoción de políticas en materia de inmigración, explica que es importante que los residentes en EE.UU. conozcan sus derechos, ya sean indocumentados o ciudadanos. En resumen señala:

Tiene derecho a permanecer en silencio . No tiene que decir a nadie su estatus migratorio, dónde nació o de dónde viene.

. No tiene que decir a nadie su estatus migratorio, dónde nació o de dónde viene. Tiene derecho a que no lo detengan sin una sospecha razonable de que ha cometido un delito. Si la policía viola este derecho, usted debe registrar lo sucedido lo mejor que pueda y comunicarse con un abogado para obtener ayuda.

de que ha cometido un delito. Si la policía viola este derecho, usted debe registrar lo sucedido lo mejor que pueda y comunicarse con un abogado para obtener ayuda. Tiene derecho a no ser discriminado por su raza, etnia u origen nacional. Si las agencias policiales de Texas u otras agencias lo discriminan, debe registrar lo sucedido con el mayor detalle posible y comunicarse con un abogado para obtener ayuda.

por su raza, etnia u origen nacional. Si las agencias policiales de Texas u otras agencias lo discriminan, debe registrar lo sucedido con el mayor detalle posible y comunicarse con un abogado para obtener ayuda. Las escuelas y los administradores escolares no deben preguntar a los padres, familiares o estudiantes sobre su estatus migratorio o ciudadanía. Si esto sucede, comuníquese con un abogado para obtener ayuda.

Greg Abbott, gobernador de Texas, firmó la ley en diciembre de 2023 Facebook Greg Abbott

También aconseja tener un plan familiar por si alguien es detenido, como asegurarse de que toda la información y los contactos de emergencia estén actualizados en la(s) escuela(s) de sus hijos, incluido quién puede y quién no puede recogerlos; crear una hoja de números de emergencia e información de contacto y un archivo de documentos importantes al que se pueda acceder fácilmente, e identificar abogados locales de inmigración o derechos civiles y organizaciones comunitarias de apoyo.

Para alguien que ya fue detenido, la organización indica que lo mejor es no firmar nada que no se entienda, no responder ninguna pregunta sobre su lugar de nacimiento o su estatus migratorio y solicitar o llamar a un representante legal.