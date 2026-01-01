Adiós a un icónico restaurante latino de Texas: Monterey House cierra después de 62 años

El restaurante latino de Texas Monterey House, referente de la gastronomía Tex-Mex en la ciudad de Beaumont, condado de Jefferson, cierra este miércoles 31 de diciembre de 2025 luego de 62 años de actividad. El anuncio fue realizado por la familia LeJeune, que confirmó en redes sociales el final de ese local.

¿Por qué cierra Monterey House después de seis décadas?

La familia explicó que la decisión responde a un problema de salud. Bobby Beaver, nieto de los dueños, comentó en diálogo con Chron que Bob LeJeune sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) en abril de 2025. “Era momento de dejarlo”, consideró.

En sus comienzos, el local funcionó como un pequeño puesto Tex-Mex para llevar Facebook Monterey House

A los 89 años, y junto a su esposa, Pris LeJeune, de 84, resolvió retirarse luego de décadas al frente del restaurante. Su pareja comentó que el anuncio generó una reacción inesperada entre los clientes: “Seguimos con gente haciendo fila. Los autos quedan estacionados al lado. Es un día intenso y puede faltar comida”.

Los orígenes de Monterey House en Texas: un camino que “no fue fácil”

En una publicación en Facebook, Bobby Beaver repasó los orígenes del restaurante y las dificultades de los primeros años. Allí recordó que, cuando el local abrió en 1963, un artículo periodístico lo describió como una novedad destinada a cerrar pronto. “Unos 62 años después, acertaron”, ironizó.

El proyecto familiar sostuvo durante décadas a sus dueños, aunque el camino no fue sencillo Facebook Monterey House

Beaver también evocó los comienzos del negocio como un puesto Tex-Mex, en referencia a la gastronomía propia de los migrantes mexicanos que residen en Texas.

Por entonces, se pedía comida mayormente para llevar, dado que el local contaba solo con “cuatro mesas a la derecha de la caja registradora”. Entonces, su menú estaba conformado casi únicamente por tacos.

Durante años, Bob y Pris LeJeune vivieron en una casa rodante detrás del restaurante para poder trabajar cerca de sus hijas. “El Monterey House siempre sostuvo a la familia LeJeune, aunque no siempre fue fácil”, expresó.

Cómo era el menú de Monterey House: clásicos Tex-Mex y platos americanos

Según el menú publicado en el sitio oficial de Monterey House, la propuesta combinó durante décadas platos clásicos del Tex-Mex con opciones de cocina estadounidense. La carta incluía tacos, enchiladas, burritos, tamales, fajitas y combinaciones tradicionales, junto con entradas como quesadillas, flautas y nachos en distintas variantes.

El menú ofrecía alternativas familiares y para niños, además de platos típicos de EE.UU. como chicken fried steak, hamburguesas y hot dogs con papas fritas. Los comensales recibían chips y salsa caliente sin cargo al consumir en el salón.

La carta incluyó opciones tradicionales, familiares y propuestas para niños Facebook Monterey House

Cuáles fueron las claves para que Monterey House se sostenga durante décadas

La continuidad del restaurante se sostuvo en vínculos laborales de largo plazo. Según relató Pris LeJeune a Chron, el jefe de cocina trabaja en el local desde hace 50 años y el gerente de medio tiempo desde hace 47. En los últimos días, empleados y clientes se acercaron para agradecer y despedirse.

Pris LeJeune explicó que ese vínculo fue clave para atravesar el cierre: “Se convirtió en un hogar para miles de personas”. Respecto de la despedida, agregó: “Estamos contentos de que todos hayan tenido la oportunidad de decir adiós”.

En el tramo final del anunció del cierra, la familia destacó: “Agradecemos las amistades que hemos forjado a lo largo del camino con nuestros clientes y personal, yesperamos que cada una de estas personas guarde un grato recuerdo de su tiempo en Monterey House, así como nosotros guardaremos un recuerdo especial de nuestro tiempo con ellos. Puede que las puertas se estén cerrando, pero los recuerdos creados siempre permanecerán abiertos”.