Un migrante nicaragüense pagó US$170.000 por su casa móvil en Florida y meses después recibió una orden de desalojo

Enrique Zelaya, un migrante nicaragüense de 67 años, pensó que había asegurado su estabilidad al comprar una casa móvil en Li’l Abner Mobile Home Park, en Sweetwater, Florida, por US$170 mil en julio de 2024. Pero apenas meses después, recibió un aviso de desalojo. “Nos traicionaron, creo que nos estafaron”, dijo en referencia a los dueños del parque.

El parque de casas móviles que desapareció en Florida y dejó a un migrante de 67 años sin hogar

Zelaya, exmédico en Nicaragua, explicó que no podía ejercer su profesión en Estados Unidos y trabajaba como guardia de seguridad en un hotel. Sus ingresos eran insuficientes para acceder a préstamos bancarios, por lo que la compra de la casa móvil por US$170 mil representaba una oportunidad de estabilidad.

El parque de casas prefabricadas Li'l Abner alojaba a cientos de familias que debieron buscarse otro hogar Google Maps

Antes de firmar el contrato, Zelaya se aseguró de preguntar a los administradores del parque si cambiarían la zonificación. “Me aseguraron que no lo harían. Tengo un contrato que indica que no pensaban cambiar la zonificación”, dijo en diálogo con Newsweek.

“Todos sabían que este parque de casas rodantes era uno de los mejores, si no el mejor, de todo el sur de Florida”, afirmó Zelaya, quien había comprado su vivienda en julio de 2024 y en noviembre de aquel año recibió la carta de desalojo.

Un informe de NBC sobre este caso de mayo de 2025 detalló que, desde aquel mes en que el nicaragüense recibió la orden de dejar el sitio, al menos 700 personas lo abandonaron.

Finalmente, a Zelaya lo sacaron del parque el 14 de octubre de este año. Hoy en día vive en la casa de un amigo a la espera de la aprobación de la asociación de condominios para alquilar un apartamento, proceso que puede demorar hasta 30 días.

La empresa dueña del antiguo parque de casas móviles construyó el complejo Li'l Abner II, con alquileres que van desde los US$2194 por una habitación Google Street View

Zelaya mencionó que al menos 15 personas que compraron casas móviles por US$100 mil o más recibieron órdenes de expulsión poco después.

El proyecto inmobiliario de los propietarios: complejos de apartamentos de ocho pisos con 328 unidades

Li’l Abner Mobile Home Park, que durante años albergó a cientos de familias, hoy se encuentra vacío y descuidado. Calles solitarias, maleza crecida y casas con ventanas oscuras dan la impresión de abandono. Muchas unidades muestran un gran cartel rojo que dice: “Usted ha sido desalojado de este local”.

El parque original fue creado por el padre del actual propietario, Raúl F. Rodríguez, como un lugar para que familias inmigrantes trabajadoras pudieran vivir y prosperar. La comunidad ofrecía un espacio de vivienda estable y accesible, algo que se perdió con la venta y el proyecto de remodelación.

CREI Holdings, empresa de Rodríguez que adquirió Li’l Abner, planea transformar el terreno en un complejo de ocho pisos llamado Li’l Abner III, con 328 unidades.

Solo el 40% de los departamentos se destinará a familias que ganen hasta el 80% del ingreso medio del área, lo que muchos antiguos residentes consideran insuficiente para ser realmente “asequibles”.

Newsweek señaló también que CREI Holdings ya desarrolló Li’l Abner II, un complejo cercano al parque original, con apartamentos de uno y dos dormitorios. Allí, los alquileres alcanzan los US$2194 y US$2634, precios fuera del alcance de familias de bajos ingresos.

Desde que comenzaron los avisos de desalojo más de 700 familias abandonaron el parque de casas móviles de Florida

Aun así, la compañía asegura que Li’l Abner III ofrecerá “una de las comunidades de vivienda asequible más grandes del estado, con unidades económicas y dedicadas a la fuerza laboral para maestros, enfermeras, personal de emergencias, trabajadores de hotelería, veteranos y otros trabajadores esenciales”.

La historia de otro latino desplazado del parque de casas móviles de Miami

Mario Leiva, exresidente de Li’l Abner, criticó los planes de la empresa propietaria. “Si vivo como jubilado con US$1200 y el alquiler es de US$2000 o US$3000, eso no es asequible”, dijo a Newsweek.

“Soy de bajos ingresos, y dijeron que habría viviendas asequibles para personas de bajos ingresos, pobres y con discapacidad, pero la realidad es diferente, y eso es un hecho”, agregó el hombre.

Al igual que Zelaya, Leiva nació en Nicaragua y reside en Estados Unidos desde la década de 1980. Tiene varias condiciones médicas. Vivió en Li’l Abner durante siete años, donde el alquiler fue subiendo hasta US$1200 al mes.