Revés para Abbott en Texas: juez federal bloquea la ley de apps que entraba en vigor el 1° de enero 2026

La Justicia federal de EE.UU. suspendió la entrada en vigor de la llamada “App Store Accountability Act”, una norma impulsada por el gobernador Greg Abbott en Texas que obligaba a Apple, Google y desarrolladores a verificar la edad de los usuarios y exigir autorización parental para menores. El fallo considera que la ley vulnera la Primera Enmienda.

“App Store accountability”: las demandas contra la ley de Texas

La SB 2420 fue cuestionada judicialmente poco después de su promulgación. Se presentaron al menos dos demandas ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, dirigidas contra el fiscal general del estado, Ken Paxton.

La normativa de Texas buscaba regular las plataformas de venta y distribución de software para dispositivos móviles Shutterstock

Una de las acciones fue iniciada por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una entidad que agrupa a empresas tecnológicas. La otra, por el grupo Students Engaged in Advancing Texas (SEAT), junto con dos adolescentes texanos y sus representantes legales.

Los demandantes solicitaron una orden judicial preliminar para impedir que la ley entrara en vigor mientras se resolvía el fondo del litigio.

Entre los argumentos principales señalaron que la norma violaba la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda y generaba riesgos significativos para la privacidad de los usuarios.

Según los escritos presentados, imponía restricciones basadas en el contenido al condicionar el acceso a aplicaciones y servicios digitales según la edad, lo que afectaba el derecho a recibir información y comunicarse a través de medios digitales.

Un juez falló contra la ley “App Store accountability” firmada por Greg Abbott

El juez federal Robert Pitman fue el encargado de analizar los planteos y emitir la resolución. En una orden judicial preliminar de 20 páginas, publicada el 23 de diciembre de 2025, concluyó que la SB 2420 probablemente es inconstitucional y dispuso suspender su aplicación antes de su fecha de entrada en vigor.

“Como se establece a continuación, el Tribunal considera probable que, al analizar el fondo del asunto, la SB 2420 viole la Primera Enmienda”, detalló Pitman.

El juez sostuvo que la normativa restringe el acceso a un amplio conjunto de expresiones y servicios digitales protegidos, al exigir pruebas de edad y consentimiento parental como condición previa.

Debido a este fallo judicial, la ley de Texas no entrará en vigor Freepik

El tribunal también aplicó el estándar de “escrutinio estricto”, utilizado cuando una norma regula contenidos protegidos. Bajo este criterio, el Estado debe demostrar que la medida es el medio menos restrictivo para alcanzar un objetivo legítimo. Según el fallo, Texas no logró acreditar ese extremo.

Otro aspecto señalado fue la vaguedad de la ley. El juez advirtió que la normativa no brinda pautas claras para que los desarrolladores determinen qué contenido corresponde a cada categoría etaria ni define con precisión qué se considera un “cambio significativo” que obligue a renovar el consentimiento parental.

“Un principio fundamental en nuestro sistema legal es que las leyes que regulan a personas o entidades deben notificar con imparcialidad las conductas prohibidas o requeridas”, explicó el juez.

“Las secciones que responsabilizan a los desarrolladores y tiendas de aplicaciones por equivocarse en la clasificación por edad son inadmisiblemente vagas”, aseguró.

Qué establecía la ley de “App Store accountability” aprobada en Texas

La ley SB 2420 fue aprobada por la Legislatura estatal en mayo de 2025 y firmada por el gobernador Greg Abbott. Su entrada en vigor estaba prevista para el 1° de enero de 2026, pero quedó suspendida a pocos días de esa fecha.

El objetivo era regular la forma en que los menores de edad acceden a aplicaciones móviles dentro del estado de Texas.

La norma alcanzaba tanto a las plataformas de distribución como Apple App Store y Google Play, como a los desarrolladores que ofrecen aplicaciones y servicios digitales.

El proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura de Texas y firmado por el Gobernador en mayo de 2025 X (@UpdateNews724)

Uno de los ejes centrales de la ley era la verificación obligatoria de edad. Las tiendas de aplicaciones debían implementar métodos considerados “comercialmente razonables” para clasificar a cada usuario en cuatro grupos etarios:

Menores de 13 años

Adolescentes de 13 a 15

Adolescentes de 16 a 17

Adultos de 18 años o más

Además, la normativa imponía un sistema de consentimiento parental estricto. Para cualquier usuario menor de 18 años, la cuenta debía estar vinculada a la de un padre o tutor legal.

Cada descarga de una aplicación o cada compra dentro de una app requería una autorización individual, sin posibilidad de consentimientos generales o permanentes.

La ley también asignaba responsabilidades específicas a los desarrolladores. Estos debían clasificar sus aplicaciones por edad, detallar los elementos que los justificaban y notificar a las tiendas cualquier cambio relevante en la funcionalidad, las políticas de privacidad o los mecanismos de monetización.

Qué pasará con la ley SB 2420 de Texas

En su análisis, Pitman calificó la norma como excesivamente amplia. Indicó que la ley trataba de manera similar a aplicaciones de naturaleza muy distinta, sin evidencia de que todas representen un riesgo para los menores.

Al mismo tiempo, señaló que la regulación era inconsistente, ya que no alcanzaba a contenidos accesibles mediante navegadores web preinstalados.

“Dado que la SB 2420 es inconstitucional en la gran mayoría de sus aplicaciones, se prohíbe formalmente”, informó el juez. El fallo concluyó que la ley es inválida, lo que implica que no puede aplicarse en ningún caso.