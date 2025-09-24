Adiós Texas: el restaurante latino, popular por su decoración navideña, que cierra para siempre

El restaurante Campo Verde Mexican Bar & Grill, ubicado en 2918 W. Pioneer Parkway, en Dalworthington Gardens, en Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en Texas, informó que bajará sus persianas el 24 de diciembre de 2025. Conocido por su ambientación navideña y su propuesta tex-mex, el local se convirtió en un punto de encuentro familiar.

¿Qué dicen los dueños de Campo Verde sobre el cierre definitivo?

Campo Verde abrió en 1983 de la mano de James “Smiley” Williams y, desde entonces, fue parte de la identidad gastronómica de Dallas-Fort Worth. Con más de cuatro décadas de historia, el restaurante dejó una marca en la memoria de varias generaciones.

Fundado en 1983 por James “Smiley” Williams, fue un clásico tex-mex de Fort Worth por más de cuatro décadas

En el último año, se intentó sin éxito actualizar la propuesta. Según The Street, incorporaciones como el poblano chimichurri o el steak flambé no convencieron a un público que buscaba las enchiladas y fajitas de siempre.

Tal como indicó WFAA, el restaurante incluso había programado cerrar en enero de 2025, pero los nuevos dueños, Mouhssine “Moose” Benhamacht y Liesl “Li” Best, decidieron reabrirlo en verano boreal tras una limpieza profunda y un relanzamiento del menú.

Se conservaron elementos tradicionales que caracterizan al lugar, pero las actualizaciones en la cocina, las bebidas —incluidas mejoras en margaritas— y ciertos cambios en la decoración recibieron respuestas mixtas. “Los fieles querían enchiladas, no precios más altos ni transformaciones drásticas”, señaló The Street en alusión a las reseñas en línea.

En redes sociales hubo críticas por los precios altos y la pérdida de identidad: “Ya no era Campo Verde” Foto de the campo verde

Finalmente, los propietarios confirmaron que el 24 de diciembre de 2025 será la última noche de Campo Verde. En un comunicado enviado a medios como WFAA, Benhamacht admitió que la decisión no fue sencilla: “Campo Verde es más que un restaurante; es un recuerdo, una cápsula del tiempo. Pero recrear algo tan ligado al pasado trae desafíos reales. Queremos darle una despedida alegre y sentida”.

El espacio no quedará vacío: los dueños ya adelantaron que en el primer trimestre de 2026 lanzarán un nuevo concepto gastronómico, mientras continúan al frente de Café Americana en Downtown Arlington.

Los nuevos dueños reabrieron en 2025 con mejoras en margaritas y cambios de ambientación, pero las reacciones fueron mixtas Foto de the campo verde

¿Qué ofrecerá Campo Verde en su última temporada?

De acuerdo con Fort Worth Star-Telegram, hasta diciembre el local gastronómico retomará su menú clásico con fajitas y tamales, además de eventos con Papá Noel y actividades temáticas. Será el adiós de un espacio conocido como “Christmas Wonderland”, célebre por sus 120 mil luces y el tren eléctrico que recorría el techo.

“Esto marca la última oportunidad para familias y seguidores de vivir la celebración navideña desbordante del restaurante. Hemos decidido honrar esa magia con una despedida alegre y sentida”, declaró Benhamacht a WFAA.

Intentos de modernizar el menú con platos como poblano chimichurri y steak flambé no convencieron a los clientes Foto de the campo verde

Las reacciones de los usuarios por el cierre del restaurante de Tex-Mex

En un grupo público de Facebook sobre gastronomía en Arlington, la noticia del cierre definitivo de Campo Verde despertó opiniones encontradas. Varios usuarios señalaron los precios elevados y la pérdida de la identidad original del lugar: “Estaba demasiado caro para lo que ofrecían. Extraño al viejo Campo Verde”, aseguró un usuario.

Otros remarcaron que las modificaciones terminaron por alejar al restaurante de su esencia: “Cambiaron todo menos el nombre. Los clientes esperaban una versión renovada, no algo completamente distinto”. También hubo quienes consideraron acertada la decisión: “Ya no era Campo Verde. Fue bueno que los dueños se dieran cuenta de que no estaba funcionando”.

Otra usuaria recordó su experiencia personal: “No sé cómo se mantuvo abierto tanto tiempo, salvo quizá por la nostalgia. Íbamos con los chicos hace más de 20 años porque era divertido y barato, pero nunca fue bueno. En los últimos años, probamos volver varias veces: la comida seguía siendo mala y encima estaba carísima”.