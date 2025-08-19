Recetas latinas, las pupusas: son estadounidenses, viajaron a El Salvador y dieron su veredicto de este plato típico

Chase y Shelbs son una pareja estadounidense que renunciaron a sus trabajos de tiempo completo en 2021 y ahora se dedican a viajar por el mundo y documentarlo en su canal de Youtube. Recientemente, visitaron El Salvador con el único objetivo de probar la comida callejera más icónica y querida del país centroamericano: las pupusas.

Un viaje a El Salvador directo en busca de pupusas

En su primera incursión en El Salvador, la pareja visitó Pupusería Loira, un local ubicado en la esquina de su hospedaje en Santa Ana. “Está justo en la esquina de nuestra casa. Es un lugar muy local. No está lleno, lo que es ideal. Pasamos por aquí la otra noche y estaba a reventar”, relataron Chase y Shelbs en su video de Youtube.

Ambos destacaron el ambiente sencillo, la calidez de los dueños y la atmósfera local. El menú les ofrecía una amplia variedad de sabores para las pupusas. Entre otros, mencionaron:

Queso con ajo

Chicharrón

Tocino

Calabaza

Frijoles

Finalmente, optaron por seis pupusas: dos de queso con ajo, dos de chicharrón, una de tocino y una de calabaza. “¿US$0,75 por pupusa? ¡Vamos! Es un precio increíble para lo que ofrecen”, comentaron, sorprendidos por el valor.

Entre las variantes y los precios accesibles, decidieron apuntar a varias combinaciones. Los estadounidenses incluso encontraron opciones a US$0,50, como la de calabaza. El costo total fue de US$4,25, una cifra que calificaron como difícil de igualar por la calidad y cantidad recibida.

Pupusas en El Salvador: ingredientes y textura

Para su audiencia digital, Chase y Shelbs describieron a la pupusa como un pastel grueso elaborado con harina de maíz, cocinado a la plancha y relleno de ingredientes como:

Vegetales

Carnes

Queso

A ambos les sorprendió que todas incluyeran queso por defecto, algo que consideraron un plus. “Estoy sorprendido con la masa. Es muy deliciosa”, agregó Shelbs. Entre sus favoritas destacaron la de ajo con queso y la de chicharrón, que calificaron como “llenas de sabor”. Incluso las compararon con el pan de ajo, “pero aún mejor”.

La pareja eligió Pupusería Loira, un local de ambiente familiar y menú variado, ubicado en una esquina de Santa Ana Chase & Shelbs

“La de chicharrón me dio vida”, comentó Chase. Sobre la de panceta afirmaron que “casi no tenía tocino, solo sabía a queso”, mientras que la de calabaza fue, en su opinión, “la más floja de todas, aunque más saludable”.

Curtido, salsa y picante: ¿qué opinaron de los acompañamientos?

La degustación incluyó los acompañamientos típicos:

Curtido

Salsa de tomate

Chiles en vinagre

El curtido, elaborado con repollo, zanahoria y cebolla, recibió elogios por su frescura y toque picante, en especial por las zanahorias intensamente condimentadas. La salsa de tomate fue descrita como líquida y especiada, aunque algo difícil de manipular.

La conclusión de la pareja estadounidense sobre las pupusas

Chase y Shelbs quedaron encantados con la experiencia. Ambos resaltaron que todo estaba caliente, fresco y abundante. También consideraron que el precio y la calidad justificaban repetir la visita varias veces durante su estadía, a pesar de su intención de mantener una dieta equilibrada. “Estamos aquí cuatro días más, probablemente volvamos”, agregaron.

El costo total de seis pupusas fue de apenas US$4,25, una cifra que consideraron difícil de igualar por calidad y cantidad Chase & Shelbs

Además, los estadounidenses destacaron que comer las pupusas en su lugar de origen les permitió entender el motivo por el que este plato es tan importante para la identidad salvadoreña. Desde su perspectiva, “cada bocado transmite tradición y orgullo local”.

“Desde los bordes crujientes hasta el queso derretido y los rellenos repletos de sabor, las pupusas son algo que cualquiera que visite El Salvador o explore la gastronomía centroamericana debe probar”, concluyó la pareja norteamericana en la descripción de uno de sus últimos videos.