Este es el mejor restaurante de Florida, para comer delicioso, según un ranking

Florida posee una enorme oferta gastronómica, pero un reciente ranking puso en el centro de la escena a un restaurante que, según los críticos, ofrece una de las experiencias culinarias más destacadas de Estados Unidos: Sunny’s Steakhouse. La parrilla, ubicada en Miami, fue destacada por su ambiente y platos de calidad como la mejor opción del Estado del Sol para comer carnes, pero además, mariscos y pastas.

Sunny’s Steakhouse en Miami: elegido como el mejor restaurante de Florida

Cada año, los periodistas del New York Times recorren Estados Unidos y cenan de manera anónima para evaluar la escena gastronómica y definir una lista de los mejores 50 restaurantes del país norteamericano. En 2025, Sunny’s Steakhouse de Miami se ubicó entre los elegidos.

Sunny's Steakhouse fue el único restaurante de Florida elegido entre los mejores 50 de Estados Unidos Sunny's Miami

Se trata del único negocio gastronómico de Florida que ingresó en la lista y que sorprende, ya que abrió sus puertas en octubre de 2024. De acuerdo a la crítica de Brett Anderson, el interior del local se siente como estar fuera. “Un árbol de banyán da sombra a un patio interior rodeado de salones, con sus ventanas abiertas de par en par. El restaurante es, aunque parezca improbable, tan bueno como luce”.

Entre las diferentes cualidades de Sunny’s, los especialistas destacaron su menú que, de acuerdo al sitio oficial, incluye selecciones de crudos de Florida y otras partes del mundo, proteínas cocinadas a la leña, clásicos de parrilla y las famosas pastas artesanales que solía vender el negocio de los mismos propietarios Jaguar Sun.

“Esta moderna parrilla en el barrio de Little River, en Miami, va a saciar tu antojo de wagyu y foie gras. Solo ten en cuenta que el extenso menú no contiene platos de relleno", consideraron desde el New York Times.

Para los especialistas, la cocina del chef ejecutivo, Aaron Brooks, logra combinar los platos claves de una parrilla, con un restaurante de mariscos deliciosos y, además, uno italiano de primer nivel. “La pasta es magnífica”, aseguraron sobre los famosos platos que había popularizado a Jaguar Sun.

Sunny's Steakhouse se destacó por lograr combinar platos de comida deliciosos y un ambiente agradable Sunny's Miami

“Súmale el espectacular pollo a la brasa y tienes algo nuevo bajo el sol: una ostentosa parrilla del sur de Florida que vale la pena incluso después de pagar la cuenta”, consideró Anderson.

Sunny’s: la nueva parrilla que mantiene la esencia de Jaguar Sun

Durante la pandemia, los propietarios de Jaguar Sun, Carey Hynes y Will Thompson, inauguraron Sunny’s Steakhouse, un restaurante temporal al aire libre en Little River que ganó popularidad rápidamente e inspiró la apertura de Sunny’s Steakhouse en 7357 NW Miami, de acuerdo a Eater.

Desde el local aseguraron que Sunny’s tiene sus raíces en la parrilla y que su estilo contemporáneo busca reflejar el lugar de Miami en el que se encuentra ubicado, donde predomina la comunidad migrante.

Sunny's Steakhouse de Miami es de los propietarios de Jaguar Sun Sunny's Miami

La parrilla abrió sus puertas en octubre de 2024, con el equipo del Jaguar Sun y algunos de sus platos esenciales. Rápidamente, fue galardonado como “Mejor Restaurante de Estados Unidos” por Bon Appetit y, ahora, recibió otra distinción como uno de los mejores por el New York Times.

El local permite hacer reservas con hasta 30 días de anticipación y está abierto de domingos a sábados, es decir, toda la semana, de 17.30 a 23 hs. “Sunny’s es una cena de gala con comida, bebidas y servicio de primera clase”, asegura el lugar.