A dos meses de dejar el cargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, destrabó los permisos para nuevos centros de datos que había frenado desde agosto. La decisión llega antes de que asuma Gina Hinojosa, la demócrata que lo derrotó en las elecciones del 3 de noviembre y que prometió una moratoria sobre las aprobaciones de esas instalaciones hasta que la Legislatura apruebe nuevas reglas.

La agencia ambiental de Texas destraba las aprobaciones de centros de datos que Abbott había frenado

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) recibió el viernes 13 de noviembre una notificación de la oficina del gobernador y reanudó la aprobación de permisos el lunes 16, según informó DatacenterDynamics. “La agencia reanudó su proceso normal de revisión de permisos” y “evaluará las solicitudes según todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables”, indicó Ryan Vise, director de relaciones externas de la TCEQ, en un comunicado citado por FOX 4.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas reanudó la aprobación de permisos para centros de datos, tras una notificación de la oficina del gobernador Greg Abbott Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Abbott

Uno de los primeros trámites aprobados fue un permiso de contaminación del aire para el centro de datos a gas de US$24.000 millones que la empresa SpaceX, de Elon Musk, planea construir en Starbase, al este de Brownsville, sobre un predio de 444 acres (unas 180 hectáreas), de acuerdo con DatacenterDynamics.

Según el sitio especializado Tom’s Hardware, la pausa había alcanzado a más de 1800 proyectos en todo el estado y las empresas se apuran ahora a obtener las aprobaciones antes del cambio de gobierno.

Cómo fue la pausa que ordenó Abbott

En agosto, Abbott ordenó auditar los proyectos de centros de datos. Primero frenó las aprobaciones en la red eléctrica estatal y después en la agencia ambiental, para reunir información sobre su impacto, según The Texas Tribune. El gobernador pidió datos sobre beneficios impositivos y consumo de agua, si las empresas aportan su propia energía y qué medidas toman para reducir el ruido y la luz. También exigió que los centros de datos paguen su propia infraestructura eléctrica.

En agosto, Abbott ordenó una auditoría para reunir datos sobre beneficios impositivos, consumo de agua y energía, ruido y luz de esos proyectos, y pidió que paguen su propia infraestructura eléctrica Imagen ilustrativa generada con IA

En octubre, grupos ambientalistas y vecinales denunciaron que algunos permisos se habían aprobado pese a la pausa, lo que obligó a la TCEQ a cerrar su sistema de presentación en línea, según el mismo medio.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (Ercot), que opera la red, terminó de reunir la información: respondieron el 93% de los 465 proyectos que consultó y prevé presentar un informe formal en diciembre. El operador analiza más de 474 gigavatios en pedidos de conexión, más de cinco veces el récord de demanda del estado, y cerca del 90% corresponde a centros de datos, según DatacenterDynamics.

Qué promete Hinojosa sobre la construcción de centros de datos en Texas

Hinojosa, la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas, asume el 19 de enero de 2027. En un video publicado el 22 de octubre, prometió: “Cuando sea gobernadora, emitiré una moratoria, una prohibición, sobre todas las aprobaciones de centros de datos hasta que la Legislatura pueda aprobar leyes para proteger a los texanos”, según The Texas Tribune.

La gobernadora electa, Gina Hinojosa, prometió una moratoria sobre las aprobaciones de centros de datos hasta que la Legislatura apruebe nuevas leyes Ashley Landis - AP

“Siempre fuimos un estado favorable a los negocios en Texas”, dijo la gobernadora electa a ABC13. Entre sus prioridades mencionó exigir empleos sindicalizados, transparencia, que los centros de datos se paguen a sí mismos y que el agua y la energía de los texanos tengan prioridad.

Nancy Sims, profesora de ciencia política de la Universidad de Houston, explicó a ese canal que una eventual moratoria solo alcanzaría a proyectos nuevos. “No se puede congelar a mitad de la construcción”, dijo. “Lo que sí puede hacer es imponer una moratoria a los nuevos centros de datos”.

En el condado de Cameron, de mayoría latina y donde está Starbase, activistas advierten que los proyectos del valle del Río Grande consumirán agua y encarecerán las facturas de electricidad, según FOX 4, y los comisionados del condado votaron contra el beneficio impositivo que pidió la empresa, informó DatacenterDynamics.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.