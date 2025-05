Así es el megaproyecto urbano que promete cambiar Dallas con una inversión de US$1000 millones

Dallas comenzó las obras de University Hills, un ambicioso complejo urbano que se levantará cerca del campus de la Universidad del Norte de Texas. Este megaproyecto, liderado por la firma Hoque Global y valuado en 1000 millones de dólares, representa una de las inversiones más importantes en el sur de la ciudad, con potencial para transformar la zona en un nuevo polo residencial y de entretenimiento.

University Hills en Dallas: los detalles de este megaproyecto urbano en Texas

University Hills abarcará cerca de 110 hectáreas (casi 274 acres), donde se proyecta un complejo integral que combinará viviendas y espacios para negocios. También un recinto para actividades masivas, pensado especialmente para convocar a organizaciones deportivas de primer nivel

Incluye viviendas, comercios y un estadio multievento Capturas de video de wfaa

Según informó Dallas Innovates, se estima que University Hills estaría conformado cientos de casas unifamiliares, alrededor de 1500 apartamentos, 1,5 millones de pies cuadrados de espacio comercial (casi 140 mil metros cuadrados) y más de 50 acres (20 hectáreas) de espacios verdes abiertos, todo cerca de la intersección de la I-20 y Lancaster Road.

La administración local ya asignó US$35 millones en estímulos financieros para impulsar la iniciativa. Sin embargo, Kimberly Tolbert , jefa de Gabinete de la Ciudad de Dallas, aclaró en diálogo con WFAA que ese aporte inicial no sería suficiente, lo que deja abierta la posibilidad de incrementar la inversión gubernamental.

La polémica en torno al apoyo económico del gobierno de Dallas a University Hills

El concejal Tennell Atkins confirmó que la adquisición del terreno tuvo lugar poco antes de que expirara la fecha establecida para asegurar la continuidad de los fondos municipales destinados a esta construcción.

En sus palabras, describió lo ocurrido como un verdadero “Hail Mary en el último segundo”, en alusión a una jugada arriesgada que logró evitar la pérdida del apoyo económico comprometido por la ciudad.

Sin embargo, esa visión no es unánime dentro del Concejo. El concejal Adam Bazaldua expresó una postura contraria al remarcar que el gobierno local no debería brindar respaldo a empresas que, tras obtener terrenos, no avanzan con las obras y simplemente mantienen la propiedad sin desarrollo.

Además, fue enfático al cuestionar el desempeño previo de la firma responsable y dejó entrever dudas sobre su capacidad o voluntad de concretar la obra en los plazos esperados.

Hoque Global acumula antecedentes de demoras en otras localidades Capturas de video de wfaa

Antecedentes de Hoque Global en Texas: ¿corre riesgo el magaproyecto de University Hills?

El recorrido reciente de Hoque Global en Texas ha estado marcado por demoras y evaluaciones contractuales que afectaron varios de sus emprendimientos. En la ciudad de Fort Worth, por ejemplo, las autoridades decidieron anular en 2023 un convenio previamente firmado con la compañía, luego de considerar que los retrasos registrados eran “inaceptables”.

En la localidad de Mansfield, la empresa tampoco logró cumplir con el calendario previsto para el inicio de un desarrollo de uso mixto, lo que generó dudas sobre su capacidad de ejecución. No obstante, de acuerdo con lo informado por Dallas Business Journal, el entendimiento entre Hoque Global y el gobierno de Mansfield no se ha dado por terminado. Aún permanece en revisión, sujeto a una resolución del Concejo Municipal que podría otorgar una prórroga.

La desarrolladora afirma que mantiene conversaciones con las autoridades locales para encontrar un punto de acuerdo que permita continuar con el emprendimiento, estimado en US$50 millones.

Ocupa más de 110 hectáreas en el sur de la ciudad Capturas de video de wfaa

En paralelo, la empresa encabeza en el centro de Dallas el proyecto Newpark, una propuesta de transformación urbana a gran escala ubicada detrás del City Hall. Para esa iniciativa, el gobierno municipal comprometió una suma cercana a los US$100 millones en apoyo financiero, aunque el inicio de las obras debe concretarse antes de que finalice el año; de lo contrario, la subvención pública quedaría sin efecto.

Hoque también tiene planes de construcción en el barrio Cedars, con fecha prevista para principios de 2026. A diferencia de otros desarrollos, este no contará con aportes del Estado. En simultáneo, la compañía busca adquirir el icónico rascacielos Bank of America Plaza, fácilmente reconocible por su iluminación verde, que forma parte del perfil arquitectónico más distintivo de Dallas.