Las imágenes de un choque en Luján donde no hubo muertos de milagro

Pudo haber sido una tragedia. No hubo muertos de casualidad. Todo sucedió en la ciudad de Luján en las primeras horas de la mañana del sábado pasado cuando una camioneta 4x4 chocó contra un vehículo utilitario que había comenzado a hacer un reparto. La secuencia del siniestro quedó registrada por una cámara de seguridad.

Las imágenes de un accidente Luján

Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 descentralizada de Luján, dependiente de la Fiscalía General de Mercedes, investiga las responsabilidades penales que le pueden caber al conductor de la 4x4.

“Se tomaron las medidas de rigor y la Policía Científica hizo los peritajes correspondientes. Se esperan los resultados”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Como se dijo, todo sucedió anteayer, a las 6, en Colón y Lavalle, en Luján, cuando chocaron una camioneta Volkswagen Amarok y una camioneta Mercedes Benz Sprinter.

Por el fuerte impacto, la camioneta Mercedes Benz Sprinter quedó incrustada contra un comercio. Cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján.

Según la filmación, en principio, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok circulaba a una velocidad mayor a la permitida.

En la grabación se puede observar cómo una pareja que circulaba en su auto detrás de la camioneta Mercedes Benz se bajó del vehículo para socorrer a las personas heridas.

“¡Hay Dios! ¿Están bien? Llama a los bomberos", se escucha decir a la testigo mientras corría hacia el lugar del choque.

Poco después llegaron varios móviles de la Patrulla Municipal de Luján.