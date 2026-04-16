Texas busca urgente electricistas, soldadores y camioneros: el plan de Abbott para llenar miles de empleos bien pagados

El gobernador Greg Abbott visitó el Centro Internacional de Capacitación y Educación (ITEC, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional de Ingenieros de Operaciones (IUOE), ubicado en Crosby, Texas. El objetivo es promover el Texas Jobs Council, un organismo asesor creado en marzo con el fin de fortalecer la formación de trabajadores calificados en el estado. Abbott destacó la necesidad urgente de cubrir miles de puestos en electricidad, soldadura, plomería, instalación de tuberías y transporte de carga, sectores donde la demanda supera ampliamente a la oferta de profesionales certificados, según informó la Oficina del Gobernador.

Texas Jobs Council: qué es y por qué se creó ahora

El consejo fue lanzado formalmente el 16 de marzo en la Mansión del Gobernador en Austin, con la participación de líderes sindicales y empresariales.

Está copresidido por Brent Taylor, vicepresidente de la Región Sur de los Teamsters, y Megan Mauro, presidenta interina de la Asociación de Negocios de Texas, según el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador.

La iniciativa surge tras 14 años consecutivos en que Texas encabezó el ranking de la revista Site Selection como el estado con mayor atracción de nuevas empresas y proyectos de expansión.

El organismo trabajará en cuatro áreas:

Programas de aprendizaje y formación en el trabajo

Trayectorias técnicas en escuelas secundarias

Alineación de la educación universitaria con las necesidades del mercado laboral

Desarrollo de las nuevas generaciones de trabajadores en oficios

El consejo fue lanzado formalmente el 16 de marzo en la Mansión del Gobernador en Austin, con la participación de líderes sindicales y empresariales Office of the Texas Governor

Sus recomendaciones serán presentadas al gobernador y al Poder Legislativo antes de la 90.ª Sesión Legislativa de Texas.

Inversión de 7000 millones de dólares y nuevas leyes de educación técnica

En los últimos dos años, el Estado destinó más de 7000 millones de dólares a programas de formación laboral, según datos oficiales.

En 2025, Abbott promulgó la Ley HB 20 y la Ley HB 120, que amplían las oportunidades de educación técnica y vocacional para estudiantes en escuelas secundarias, mediante convenios con instituciones de educación superior y mejoras en la orientación para el acceso a carreras y certificaciones.

El 14 de abril, dos días antes de su visita a Crosby, Abbott recorrió el Centro de Tecnología Automotriz y Soldadura del South Plains College, en Levelland, donde subrayó la demanda específica en esos oficios.

Abbott destacó la necesidad urgente de cubrir miles de puestos en electricidad, soldadura, plomería, instalación de tuberías y transporte de carga Freepik/Gemini IA

“Si miramos ciertas partes de Texas, la demanda de soldadores y electricistas son dos ejemplos claros donde necesitamos producir miles de certificaciones y diplomas cada año”, dijo Abbott, según informó la emisora KTTZ.

Al haber mucha demanda y poca oferta, se trata de empleos bien remunerados.

Trabajadores latinos, un actor central en la cadena de formación

El ITEC de Crosby es el centro de formación sindical más completo para ingenieros de operaciones y estacionarios en América del Norte, según la IUOE.

La región del Golfo de México, donde se ubica la instalación, concentra una parte significativa de la industria petroquímica, energética y de construcción pesada de Texas, sectores donde la presencia de trabajadores latinos es históricamente alta.

En los últimos dos años, Texas destinó más de 7000 millones de dólares a programas de formación laboral, según datos oficiales Fotomontaje generado con IA

El consejo presentará su informe final en noviembre de 2026 con recomendaciones ejecutivas y propuestas legislativas concretas para reforzar el sistema de formación laboral estatal antes de que empiece la próxima sesión legislativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.