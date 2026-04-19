Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 20 al 24 de abril de 2026

En la semana del 20 al 24 de abril de 2026, distintas organizaciones benéficas entregarán comida gratis para las personas que atraviesan dificultades económicas en Texas. Para obtener los alimentos, no es necesario registrarse previamente, pero es importante conocer el cronograma y los requisitos de cada grupo para saber dónde se realizarán los eventos y cómo recibirlos.

Los lugares donde entregan comida gratis en Texas en la semana del 20 al 24 de abril

Junto con sus socios colaboradores, Catholic Charities Dallas, Dallas College y la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas), la organización North Texas Food Bank ( NTFB ) llevará a cabo repartos de alimentos públicos en abril.

(UNT Dallas), la organización ( ) llevará a cabo repartos de alimentos públicos en abril. Las ubicaciones varían según la organización, y es crucial llegar temprano, ya que los productos se distribuyen por orden de llegada.

En asociación con otras organizaciones, la NTFB repartirá alimentos en varias ubicaciones de Texas en la semana del 20 al 24 de abril

Los miembros de Catholic Charities Dallas realizarán entregas en abril en las siguientes zonas y fechas:

Día Ubicación Horarios Lunes 20 de abril Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212; Grace Lutheran - 2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119 9 hs y 13 hs hasta agotar el inventario. Martes 21 de abril Biltmore Apartments - 6219 Melody Lane, Dallas 75231; Lakeside Community Church - 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474; Our Lady of the Lake - 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087; St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052; Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225; St. Paul Parish Center - 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080; Iglesia De Dios Dunamis Greenville - 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402 9 hs en Biltmore, Lakeside, Our Lady of the Lake y St. Michaels; 11.30 hs en Northway y 13 hs en St. Paul Parish y la Iglesia de Dios Dunamis. Miércoles 22 de abril Iglesia de Dios Betel - 2427 N Hwy 175, Seagoville, TX 75159; LDS Church - 1553 S. Story Rd. Irving 75060; Keyes Elementary - 1501 N Britain Rd, Irving, TX 75061; Mesquite Rehabilitation Institute/Son of Man Worship - 4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180; St. Patrick Catholic Church - 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238; Harvest Family Life Ministries/Freedom Church - 1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154; Amazon Distribution Center - 1475 Akron Way, Forney, TX 75126; H&R Block Distribution - 2425 Cockrell Hill Rd, Dallas, TX 75211 9 hs en Iglesia de Dios Betel, LDS Church, Keyes Elementary y Mesquite Rehabilitation; 13 hs en St. Patrick, Harvest Family, Amazon Distribution Center y H&R Block Distribution. Jueves 23 de abril St. Elizabeth of Hungary - 4015 Hampton Rd., Dallas, TX 75224; Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235; Hope Clinic Garland - 800 South Sixth Street #100 Garland, TX 75040; St. Michael’s - 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069; Arrington Angels Village Tech Catalyst - 701 US-287 Bypass, Waxahachie 75165; Lunch Box of Love - 504 SW 23rd St, Clayton’s Mark Community Center, Grand Prairie, TX 75051; Peer2Peer - 7460 Westmoreland, Dallas, TX 75237; Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203 9 hs en St. Elizabeth, Our Lady of Perpetual Help y Hope Clinic Garland; 13 hs en St. Michael’s, Arrington Angels, Lunch Box of Love, Peer2Peer y Feed the Streetz Outreach. Viernes 24 de abril For the Nations Community Center - 412 S. Purdue Dr., Garland, TX 75042; Strong Arms COGIC - 135 Pemberton Hill, Dallas, TX 75217; Sunset Baptist Church - 721 Manning St., Grand Prairie, TX 75051; Vickery Meadow Youth Development Foundation - 7110 Holly Hill Dr., Dallas, TX 75231; Cardinal Farrell: CCD Education - 4550 W. Davis, Dallas, TX 75211 9 hs en adelante

Comidas gratis en Texas del Dallas College en la semana del 20 al 24 de abril

En el caso del Dallas College, la institución ofrece días de distribución de alimentos sin bajarse del automóvil, que consisten en jornadas en las que los miembros de la comunidad pueden pasar por el campus y recoger comidas gratis.

El servicio se realiza por orden de llegada. Si bien no es necesario registrarse para participar, los beneficiarios deben disponer de un vehículo para recoger los productos.

En la semana del 20 al 24, los miembros realizarán entregas bajo esta modalidad el día martes 21. La ubicación establecida es en Pleasant Grove Center, en 802 Buckner Blvd, Dallas, TX 75217, y el horario de inicio es a las 10 hs.

Para estas despensas, la organización aconseja llegar temprano para asegurarse de conseguir algunos de los productos frescos disponibles. Además, indica que los participantes del programa de despensa para autos deben indicar el tamaño de su familia para recibir alimentos. No se requiere comprobante; el proceso es una declaración voluntaria.

En los días de distribución de alimentos gratis sin bajarse del automóvil en Texas, las personas pueden acceder a las comidas sin requisitos, pero deben llegar en un vehículo

Además, los viernes son días de despensa comunitaria en Dallas College. De este modo, otorgarán comidas gratis el 24 de abril a partir de las 9 hs en:

Brookhaven: 3939 Valley View Lane, Farmers Branch, TX 75244.

Cedar Valley: 3030 N. Dallas Ave., Lancaster, TX 75134.

Eastfield: 3737 Motley Drive, Mesquite, TX 75150.

Mountain View: 4849 W. Illinois Ave., Dallas, TX 75211.

North Lake: 5001 N. MacArthur Blvd., Irving, TX 75038.

Richland: 12800 Abrams Road, Dallas, TX 75243.

Garland Center: 675 W Walnut St, Garland, TX 75040.

Irving Center: 1081 W. Shady Grove Road, Irving, TX 75060.

Lancaster Workforce Development Center: 4315 S Lancaster Rd, Dallas, TX 75216.

Pleasant Grove Center: 802 Buckner Blvd, Dallas, TX 75217.

West Dallas Center: 3330 N Hampton Rd, Dallas, TX 75212.

Workforce Center en RedBird: 3662 W. Camp Wisdom Road, Suite 2065, Dallas, TX 75237.

Dónde darán comida gratis en abril de 2026 en el norte de Texas

En asociación con NTFB, la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) y el Colegio Grayson repartirán alimentos durante el mes de abril en eventos coordinados, que serán completamente gratuitos para los adultos.

Para recibir las comidas gratis en Texas, en general es necesario indicar el tamaño de la familia North Texas Food Bank

La UNT hará su entrega este viernes 17 de abril, y por el momento no anunció una nueva fecha. Por su parte, el Colegio Grayson, según establece la NTFB en su sitio web oficial, organiza una distribución de alimentos desde el auto cada cuarto miércoles de 9 a 12.30 hs, o hasta que se agoten los alimentos. Esta jornada se realiza en 6101 Grayson Drive, Denison, TX 75020.

Como es una distribución mediante autoservicio, los participantes deben tener un vehículo. El evento es abierto al público y no requiere registro.