Avance oficial: la regla que el DHS busca aplicar en Texas y que complicaría el EAD de miles de migrantes
Más de cinco millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos residen en el estado; la medida impactaría principalmente en tres grupos migratorios
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una nueva propuesta que impactaría en beneficiarios del permiso de trabajo (EAD) en Texas. La medida endurecería los requisitos para obtener el documento y renovarlo, con un impacto principal en tres grupos migratorios.
Cómo es la regla que el DHS busca aplicar en Texas
El 5 de junio, el DHS publicó la propuesta en el Registro Federal de EE.UU, con el objetivo de introducir cambios en el proceso de obtención y renovación de un EAD. La disposición podría afectar a miles de beneficiarios de Texas, en donde residen 5,76 millones de personas nacidas fuera del país (18,4% de la población del estado), según datos de Migration Policy Institute.
El objetivo, según el DHS, es asegurar que el EAD sea una concesión basada en necesidad económica, verificación de identidad y una evaluación favorable de discrecionalidad. Si la regla se finaliza y entra en vigor, para obtener el permiso de trabajo por primera vez bajo esta categoría, los solicitantes alcanzados deberán cumplir con lo siguiente:
- Demostrar necesidad económica: a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio establecer una necesidad económica para trabajar. Para ello, el solicitante debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos.
- Ejercicio favorable de la discreción: el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) efectuará un análisis para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias.
- Biometría obligatoria: los solicitantes alcanzados tendrían que someterse a la toma de huellas y fotografías para verificar su identidad y permitir controles de antecedentes antes de que se emita el EAD.
Quiénes serían los principales afectados por la norma del DHS en Texas
Tanto en el Estado de la Estrella Solitaria como en el resto de jurisdicciones, los tres principales grupos migratorios afectados por la regla propuesta por el DHS serían:
- Migrantes con permiso de permanencia temporal (Parole): a quienes se les permitió la entrada o permanencia temporal en EE.UU. por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo (categoría (c)(11)).
- Migrantes con acción diferida: personas a las que el DHS ha decidido, por discreción procesal, no buscar su remoción por un periodo determinado (categoría (c)(14)). No se incluye a quienes entraron bajo el Programa para los Llegados en la Infancia (DACA).
- Migrantes bajo órdenes de supervisión (OSUP): aquellos que tienen una orden final de remoción (expulsión), pero que han sido liberados temporalmente de la custodia bajo una orden de supervisión porque su deportación inmediata no es posible (categoría (c)(18)).
En el caso de los extranjeros con OSUP, solo se les permitiría obtener el permiso de trabajo cuando se determine que la remoción es impracticable porque ningún país ha aceptado emitir documentos de viaje para el individuo.
Además, para quienes estén bajo acción diferida, se busca limitar la validez de su autorización de empleo a un máximo de un año y enfatizar los requisitos de necesidad económica y ejercicio favorable de la discreción.
E-Verify: el nuevo requisito para renovaciones de parole en Texas bajo la propuesta del DHS
Otra condición que establecería la norma del DHS corresponde a la vinculación con el sistema E-Verify para la renovación del parole:
- Para renovar el EAD, la persona debería demostrar que está empleada o que busca trabajo con un empleador o posible empleador inscrito y en buen estado en E-Verify.
- El solicitante deberá proporcionar el nombre del empleador tal como aparece en el sistema y su Número de Identificación de Compañía (CIN) de E-Verify en su solicitud de renovación. Sin esta información, la renovación no será aprobada.
La medida se encuentra actualmente en etapa de aviso de propuesta de reglamentación. Está abierta a comentarios públicos hasta el 4 de agosto de 2026.
Una vez que concluya, el DHS deberá revisar y considerar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final. Si el gobierno decide seguir adelante, publicará una regla final en el Registro Federal con la fecha de entrada en vigor.
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