Avanza el ICE en Texas: la revelación de Greg Abbott sobre cómo crecen las detenciones de inmigrantes en 2025

Greg Abbott compartió en redes sociales algunas cifras que muestran los resultados de la colaboración entre la seguridad local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La publicación del gobernador, acompañada de cifras contundentes, dejó al descubierto una operación que confirma el rol creciente de la Policía estatal en arrestos de migrantes que antes eran exclusivos de las autoridades federales.

El respaldo de Abbott a Trump en la política migratoria: así avanza el ICE en Texas

En su publicación, Abbott destacó que los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) colaboraron de manera directa en la captura de más de 3000 inmigrantes indocumentados en lo que va de 2025. Según el gobernador republicano, estos arrestos se realizaron en distintos puntos del Estado de la Estrella Solitaria. Los detenidos luego fueron entregados al ICE para su deportación.

Abbott mostró algunas de las cifras de la relación entre el DPS y el ICE User - x.com/GregAbbott_TX

La cifra, confirmada en una investigación de Spectrum News basada en registros públicos, corresponde a arrestos realizados entre fines de enero y principios de septiembre. Los datos muestran que los llamados “equipos de choque” creados por orden directa del gobernador representaron un cambio sustancial en la estrategia de seguridad estatal, que ya no se limita a la vigilancia en la frontera con México, sino que se extiende a todo el territorio texano.

Operación Lone Star 2.0: Texas incrementa su colaboración con el ICE para combatir la migración ilegal

Los documentos obtenidos por la prensa revelaron que, en apenas ocho meses, los equipos del DPS registraron 3131 detenciones de inmigrantes. El 88% de esos casos estuvo relacionado con sospechas de violaciones a leyes federales de inmigración, como la entrada irregular al país norteamericano. Se trata de un escenario inédito en Texas, ya que la aplicación de esas normas es competencia exclusiva del gobierno federal.

Sheridan Nolen, vocera del DPS, explicó que la actual “Operación Lone Star 2.0” se desarrolla en todo el estado, con personal desplegado para “combatir e interceptar actividades criminales vinculadas al cruce fronterizo”. En sus declaraciones al medio citado, señaló que los oficiales “tienen jurisdicción para proteger y servir cada rincón de Texas”, aunque remarcó que las detenciones deben basarse en “causa probable”.

Los documentos obtenidos por Spectrum News revelan que entre fines de enero y principios de septiembre se realizaron 3131 detenciones DPS

Los reportes oficiales confirman que los equipos especiales actúan en coordinación con agencias federales, incluso en las grandes ciudades de Texas. Muchas de las detenciones, casi 700, tuvieron lugar en áreas metropolitanas como Houston, Dallas y Austin.

Algunos de los casos que exponen el alcance de la colaboración entre Abbott y el ICE en Texas

Los informes revisados por el medio citado ofrecen un panorama de cómo se ejecutan las detenciones y a quiénes apuntan. Algunos ejemplos marcan la diversidad de perfiles entre los arrestados:

En Austin , un ciudadano hondureño fue detenido tras un control vehicular por registro vencido, luego de que un agente del ICE confirmara que había permanecido en el país norteamericano con una visa vencida. Aunque en 2022 enfrentó una denuncia por violencia doméstica, el caso fue archivado.

, un por registro vencido, luego de que un agente del ICE confirmara que había permanecido en el país norteamericano con una visa vencida. Aunque en 2022 enfrentó una denuncia por violencia doméstica, el caso fue archivado. En Dallas , un hombre fue arrestado en su vivienda después de que la Policía rastreara datos de GPS . No tenía antecedentes penales registrados en bases locales o federales.

, un . No tenía antecedentes penales registrados en bases locales o federales. En Houston, un operativo conjunto permitió incautar marihuana, cocaína y metanfetaminas por un valor de 16.000 dólares. En este procedimiento fueron detenidas dos personas con antecedentes por narcotráfico.

Sheridan Nolen, vocera del DPS, explicó que la "Operación Lone Star 2.0" se desarrolla en todo el estado con personal desplegado para "combatir e interceptar actividades criminales vinculadas al cruce fronterizo" Foto ICE.gov

Estos ejemplos muestran que, si bien algunos arrestos se relacionaron con actividades delictivas graves, otros involucraron a migrantes sin historial criminal.

El medio citado indicó que alrededor de 2,1 millones de personas indocumentadas residen en Texas, lo que convierte al estado en el segundo con más migrantes sin papeles, después de California.

De acuerdo con los registros de DPS, hacia mediados de agosto pasado, las autoridades estatales habían identificado a 6500 extranjeros con órdenes de captura por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico de drogas y trata de personas.

El director del DPS, Freeman Martin, resumió la misión ante la Comisión de Seguridad Pública: “Ahora mismo, vamos tras los migrantes que representan la mayor amenaza para las comunidades. Y son muchos”.