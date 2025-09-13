Los tres artículos prohibidos por la TSA para llevar en el equipaje: aplica a todos los aeropuertos de EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que regula todos los aeropuertos de Estados Unidos, prohibió tres nuevos artículos para llevar en el equipaje facturado. Conocer estas restricciones es importante para evitar inconvenientes en la terminal e incluso multas elevadas, que incrementan en caso de ser reiterativas.

Los artículos prohibidos por la TSA para llevar en el equipaje facturado

La TSA estableció restricciones para tres objetos que, a pesar de ser de uso diario, podrían suponer un problema de seguridad considerable. Están expresamente prohibidos para el equipaje facturado que va en la bodega del avión.

La TSA se encarga de la seguridad en todos los aeropuertos de Estados Unidos TSA

Rizadores y planchas de pelo inalámbricos que funcionan con gas butano.

que funcionan con gas butano. Rizadores y planchas de pelo inalámbricos que contienen baterías de litio o de iones de litio.

que contienen baterías de litio o de iones de litio. Las recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores y planchas de pelo.

Sin embargo, aclararon que los rizadores y planchas de pelo inalámbricos pueden llevarse en el equipaje de mano, siempre y cuando tengan una funda de seguridad que evite que se enciendan accidentalmente. En tanto, las recargas de gas butano están prohibidos también para el carry-on.

Por otro lado, señalaron que sí se puede llevar los hornillos de camping, pero solo si no quedan restos de vapores ni residuos de combustibles en su interior.

Asimismo, tanto los rizadores como las planchas de pelo con cable no tienen ningún tipo de restricciones, por lo que pueden ubicarse tanto en el equipaje de mano como en las maletas facturadas.

Cuál es la multa por llevar objetos prohibidos en el equipaje

En su página oficia, la TSA advierte que llevar elementos no permitidos puede “causar retrasos, además de multas e incluso arrestos”. Las autoridades tienen el derecho de imponer multas de hasta 17.062 dólares por infracción y por persona, según el tipo de objeto que se pretende transportar.

La TSA advierte sobre planificar y empacar adecuadamente para facilitar el proceso de revisión en el aeropuerto TSA

Para cualquier combustible líquido o en gel inflamable, incluidos, entre otros, gasolina, líquidos para encendedores, combustibles para cocinar, trementina y disolventes de pintura, la sanción económica oscila de US$450 a US$2570. Asimismo, es importante tener en cuenta que las infracciones reiteradas conllevarán sanciones más severas.

Además, detalla que “la ley federal y las consideraciones operativas restringen la devolución de artículos prohibidos que se dejan en el punto de control de seguridad”.

El fin de una medida histórica en los aeropuertos de Estados Unidos: ya no hay que quitarse los zapatos

El pasado 8 de junio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin de una regla muy tediosa en los controles aeroportuarios. Desde ahora, los viajeros podrán dejarse sus zapatos puestos de control custodiados por la TSA.

La medida ya no obliga a los pasajeros a sacarse el calzado Erik S. Lesser� - FR53108 AP�

La secretaria esgrimió que esta medida busca beneficiar la experiencia de los usuarios y que el proceso sea menos engorroso. Según los propios datos de la TSA, la agencia examinó a un promedio de casi 2,5 millones de personas al día durante 2024.

Esta norma de quitarse los zapatos fue implementada en agosto de 2006, con el objetivo de revisar que los pasajeros no trasladaran explosivos en sus calzado.