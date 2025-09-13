La pesadilla de una abuela con green card: su esposo votó por Donald Trump y ahora el ICE la quiere deportar

Donna Hughes-Brown, de 58 años, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al aterrizar en Chicago a fines de julio. El caso desató un fuerte debate porque una falta menor de hace diez años derivó en un proceso de deportación, mientras su esposo, veterano de guerra y votante de Donald Trump, reconoció que se arrepiente de haber apoyado al presidente republicano.

Por qué ICE busca deportar a Donna Hughes-Brown

Hughes-Brown nació en Inglaterra y pasó su infancia en Irlanda antes de mudarse a Estados Unidos en 1977, cuando tenía 11 años. Desde entonces ha vivido en EE.UU., donde formó una familia con cinco hijos y varios nietos y administró junto a su esposo, Jim Brown, un criadero de caballos en Troy, Missouri. A lo largo de las décadas renovó su residencia de manera periódica, pero nunca tramitó la ciudadanía.

ICE la mantiene aislada en un centro de detención en Kentucky Captura video irishtimes

Según The Guardian, el origen de su detención fue un cheque sin fondos por US$25 firmado en 2015, por el que ya había recibido libertad condicional y devuelto el dinero.

La situación cambió tras la reforma migratoria impulsada por Trump y aprobada el 4 de julio de 2025, conocida como el One Big Beautiful Bill Act. La medida habilita la expulsión rápida de inmigrantes con antecedentes criminales sin audiencia judicial, incluso por delitos menores.

La detención en el aeropuerto de Chicago

La mujer viajó en julio a Irlanda junto con su esposo para asistir a un funeral. El 29 de ese mes, al aterrizar en el aeropuerto O’Hare de Chicago, un oficial la esperaba en la pasarela del avión.

Cinco días después fue trasladada a un centro de detención en Kentucky, donde le contó a su cónyuge que las condiciones eran “deplorables”.

De acuerdo con lo que Brown declaró a Irish Times, esta semana perdió contacto con ella cuando fue llevada a una celda de aislamiento, presuntamente por haber pedido una dieta baja en sodio y rechazar en varias ocasiones los alimentos que le ofrecían, como hot dogs y chilli mac. “Probablemente, después de la quinta vez que se negó a comer eso, la encerraron”, dijo.

La deportación está prevista para el 17 de septiembre

El arrepentimiento del esposo por haber votado a Trump

El hombre, que es ciudadano estadounidense, veterano de la marina y la armada, aseguró: “Me arrepiento al 100% de haber votado por Trump”.

Luego del suceso, en diálogo con Newsweek, explicó que creyó en la promesa de expulsar a “inmigrantes ilegales criminales”, pero que en la práctica las autoridades “apuntan a otras personas para cumplir cuotas”. También sostuvo que el presidente es “despectivo, altanero y vengativo”, por lo que muchas personas tienen miedo de hablar o denunciar lo que ocurre.

Según Newsweek, Hughes-Brown realizó voluntariado con personas sin hogar y familias en situación de pobreza. En octubre de 2024, en lugar de festejar su cumpleaños, llenó un remolque de caballos con provisiones y las llevó a Carolina del Norte para las víctimas del huracán Helene. Para su esposo, esos hechos muestran que “no es una criminal”.

La defensa presentó 40 cartas de apoyo de familiares y vecinos

Acciones legales y paralelismos con otros casos

The Guardian informó que la deportación de Hughes-Brown fue fijada para el 17 de septiembre. La defensa presentó unas 40 cartas de familiares, amigos y vecinos como testimonio de carácter. Brown expresó su expectativa de que el tribunal suspenda la expulsión: “Ojalá lo desestimen”.

El caso tiene paralelismos con el de Cliona Ward, otra residente legal que fue detenida en abril de 2025 en San Francisco por faltas de casi dos décadas atrás. Según The Guardian, Ward recuperó la libertad en mayo, lo que da esperanza a la familia de Hughes-Brown respecto a un posible desenlace favorable.