Operation Take Back America en Texas: últimas actualizaciones de los procedimientos del ICE contra migrantes

Justin R. Simmons, fiscal general de Texas, informó este jueves que los fiscales del distrito presentaron 231 casos entre el 1° y 7 el de agosto que forman parte de “Operation Take Back America”, programa creado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Estos casos están relacionados con inmigración ilegal y organizaciones criminales.

Los casos que forman parte de Operation Take Back America en Texas

De acuerdo con el último informe presentado por la Fiscalía General de Texas, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) arrestó a al menos tres individuos por reingreso ilegal en Texas. Algunos de ellos son:

Christian Patricio Murillo-Orellana (ecuatoriano) : fue deportado previamente a Ecuador, el 22 de abril, a través de Alexandria, Luisiana.

: fue deportado previamente a Ecuador, el 22 de abril, a través de Alexandria, Luisiana. Leo Dan Olivera-Hernández (hondureño): fue deportado previamente a Honduras el 8 de noviembre de 2024 y en marzo de 2022 fue declarado culpable en robo de primer grado en Raleigh, Carolina del Norte, y condenado entre 44 y 65 meses de prisión.

fue deportado previamente a Honduras el 8 de noviembre de 2024 y en marzo de 2022 fue declarado culpable en robo de primer grado en Raleigh, Carolina del Norte, y condenado entre 44 y 65 meses de prisión. Israel García Ibarra (mexicano): fue arrestado y acusado de reingreso ilegal a casi 4.9 millas (ocho kilómetros) al este del puerto de entrada de Ysleta. Fue deportado previamente a México el 5 de abril de este año a través de Nogales, Arizona. Asimismo, fue condenado en marzo por violencia doméstica en Las Vegas, Nevada.

Estos casos de Operation Take Back America fueron remitidos o apoyados por socios policiales federales y locales Foto de ICE

Estos casos fueron remitidos o apoyados por socios policiales federales y locales. Algunos de ellos son Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Otros migrantes detenidos bajo el programa Operation Take Back America

El pasado 25 de junio, el DOJ reveló que Jamil Bahlouli, un ciudadano de origen iraní, fue arrestado en la ciudad de Austin, Texas, por cargos criminales relacionados con su presunta falta de deportación.

De acuerdo con un comunicado de la agencia, el detenido poseía una orden de expulsión de ese país en 2020 debido a su situación irregular en el país norteamericano. Se autodeportó a Canadá en octubre de 2021 y reingresó de forma ilegal a Estados Unidos, donde fue identificado en diciembre de 2023.

Su caso está investigado por ICE y en caso de ser declarado culpable, podría enfrentarse hasta cuatro años de prisión.

En qué consiste el programa Operation Take Back America

Operation Take Back America es un memorando firmado por el DOS el 8 de abril de este año. Este programa tiene como objetivo:

Frenar la invasión de la inmigración ilegal.

Conseguir la eliminación total de los carteles de droga y de organizaciones criminales transnacionales.

El establecimiento de grupos de trabajo de seguridad nacional.

Restablecer la pena de muerte.

Para llevar a cabo la iniciativa, la administración Trump anunció en su momento que utilizaría los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (Ocdetf, por sus siglas en inglés) y del Programa Proyecto Vecindario Seguro (PSN, por sus siglas en inglés) para acercar los objetivos establecidos.