Avanza el ICE en Texas: operativos en aeropuertos y qué se sabe de las redadas migratorias en Dallas y Houston hoy

Los aeropuertos de Texas registran un aumento de los operativos migratorios implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La estrategia se apoya en un mecanismo de intercambio de datos con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que permite identificar a determinados pasajeros antes y después de abordar vuelos nacionales.

Cómo son las detenciones del ICE en aeropuertos de Texas

Las medidas se aplican en terminales consideradas de alta circulación de viajeros y alcanzan a personas con diferentes circunstancias migratorias. Entre los casos incluidos figuran migrantes con visas vencidas, extranjeros con permisos temporales y personas que mantienen solicitudes migratorias en trámite.

Notable incremento de operativos migratorios realizados por el ICE en diversos aeropuertos de EE.UU. AFP

De acuerdo con la información disponible, las intervenciones se realizan en áreas como los mostradores de documentación, las puertas de embarque y las zonas de llegada, donde agentes identifican a los pasajeros antes o después de sus vuelos. Las detenciones diarias se ubican actualmente entre 20 y 40 casos a nivel nacional.

Esto forma parte de una estrategia federal que busca incrementar la cantidad de arrestos migratorios realizados en todo el país norteamericano. “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, dijo un portavoz del DHS a The New York Times.

El caso del estudiante detenido por el ICE en el Aeropuerto Hobby de Houston

Houston concentró algunos de los casos conocidos dentro de esta nueva modalidad de control. Uno de ellos ocurrió en el Aeropuerto William P. Hobby, donde un estudiante de 18 años fue detenido cuando se disponía a viajar en un vuelo doméstico para visitar universidades. Permaneció tres días bajo custodia antes de recuperar la libertad, según informó Click 2 Houston.

Además de ese caso, continúan los pedidos de información para conocer cuántas personas fueron arrestadas en los aeropuertos George Bush Intercontinental (IAH) y William P. Hobby. Hasta el momento, las autoridades migratorias no difundieron cifras específicas sobre esos procedimientos.

Qué se sabe de los operativos del ICE en los aeropuertos de Dallas

Texas aparece entre los estados donde se desarrolla el operativo nacional. Esto incluye aeropuertos de gran movimiento, como Dallas-Fort Worth (DFW) y Dallas Love Field, que forman parte del alcance potencial de estas acciones.

Según los datos difundidos, las intervenciones se realizan en al menos 15 aeropuertos de EE.UU., incluidas terminales ubicadas en estados como:

Texas

California

Florida

Nueva York

Nueva Jersey

Massachusetts

Illinois

Colorado

Nevada

Virginia

Michigan

Kansas

Secure Flight: qué datos de pasajeros comparte la TSA con el ICE

La expansión de estos operativos comenzó tras la firma de un acuerdo de cooperación entre la TSA y el ICE, que habilita el intercambio de información obtenida mediante el programa Secure Flight. El sistema facilita el acceso a datos relacionados con itinerarios, nombres y ubicación de pasajeros dentro de los aeropuertos.

Con esa información, los agentes pueden localizar a personas de interés antes de que ingresen a la terminal o mientras permanecen en ella. Entre las personas alcanzadas por estos procedimientos aparecen:

Quienes permanecieron más tiempo del permitido por sus visas

Solicitantes de asilo

Personas con procesos para obtener la residencia permanente

Trabajadores con permisos laborales

Estudiantes de intercambio

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperan la resolución de sus trámites

“Ahora, la red que están tendiendo para atrapar a las personas que quieren detener es mucho más amplia”, señaló Ghassan Shamieh, abogado de inmigración en San Francisco, a The New York Times. “No se trata de personas con antecedentes penales. Estamos hablando de personas con solicitudes legítimas pendientes”, agregó.

Actualmente, se reportan entre 20 y 40 detenciones diarias del ICE en aeropuertos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué recomiendan los abogados ante los controles del ICE en aeropuertos

Frente al incremento de los controles, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes aconsejaron evaluar la necesidad de hacer viajes dentro de EE.UU. cuando existen procesos migratorios abiertos o no se cuenta con residencia permanente. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés) recomendó obtener asesoría legal antes de realizar vuelos dentro del país norteamericano.

“Evalúe cuidadosamente los riesgos de viajar dentro de EE.UU. y, si es posible, posponga los viajes aéreos no esenciales hasta recibir asesoría legal”, aconsejó el organismo en un comunicado.